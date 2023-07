2023 feiert Wertgarantie seinen 60. Geburtstag mit monatlich einer Aktion. Im Juli und August steht die im Zusammenhang mit der Fußball-WM der Frauen. Dazu gibt es ein Tippspiel. In die kombinierte Wertung fließe neben den richtigen Tipps auch alle Komplettschutzverträge sowie alle Produkte ein, die im Aktionszeitraum abgeschlossen werden. Tägliche Updates versorgen alle Teilnehmer mit dem Überblick.

Zu gewinnen gibt es Gutscheine in verschiedenen Preiskategorien, die für Sachprämien eingelöst werden können. Wer sich noh bis zum 15. August anmeldet, landet zudem automatisch im Lostopf für den Hauptpreis. Dafür verlost Wertgarantie unter allen Teilnehmern ein Wochenende im E-Auto, das der Sieger nach Verfügbarkeit selbst auswählen kann. Die Anmeldung für die Aktion erfolgt über das Wertgarantie-Fachhandelsportal.

Im Jubiläumsjahr kann Wertgarantie aber nicht nur die Vergangenheit feiern, sondern auch zuversichtlich in die Zukunft schauen. Im ersten Halbjahr 2023 zählte die Gruppe europaweit eine Million Neuverträge. Das ist ein neuer Rekordwert in der Unternehmensgeschichte. Hält der Trend an, wird das Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2022, in dem die Unternehmensgruppe mit 1,8 Millionen Neuverträgen zum Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 zurückgefunden hatte, vermutlich deutlich übertroffen.

"Eine Million Neuverträge sind ein deutlicher Beweis dafür, dass wir die Wünsche der Kunden und den Zeitgeist treffen", sagt Vorstandsvorsitzender Patrick Döring. "Und damit liegen wir schon jetzt klar über dem Niveau von 2019 - dem letzten planbaren Jahr mit einem stabilen Konsumklima - und werden dieses, Stand jetzt, deutlich übertreffen." Dazu beigetragen haben laut Döring "die vertriebliche Power, die Produkte und nicht zuletzt unser starkes Nachhaltigkeitsargument 'Reparieren statt Wegwerfen' - alles zusammen hat europaweit überzeugt."

