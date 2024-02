Bei der von Januar bis März 2024 laufenden Aktion kann der Kauf eines Terra Servers mit Windows Server 2022 Essentials, Standard oder Datacenter bei Wortmann gleich mehrfach gewinnbringend sein. Bei Rückgabe eines alten Servers bis zum 31. Mai 2024 ist je nach Warenwert des neuen Systems eine "Abwrackprämie" von bis zu 500 Euro möglich. Der Mindesteinkaufswert für den neuen Terra Server beträgt 3.000 Euro.

Sicherheitsrisiken minimieren

"Sicherheit war noch nie so wichtig wie heute, vor allem angesichts der immer raffinierteren Cyberangriffe", erklärt Viktor Martens, Produktmanager für Terra Server bei Wortmann. "Am 10. Oktober 2023 endete der Support für Windows Server 2012 (R2), was bedeutet, dass keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt werden. Dieses Sicherheitsrisiko sollte schnellstmöglich behoben werden. Durch ein Upgrade auf Windows Server 2022 gewinnen unsere Kunden und Partner aber noch mehr, wie zum Beispiel Cloud-bereite Hybridfunktionen, fortschrittliche, mehrschichtige Sicherheit, vereinfachte Remote-Arbeit und eine flexible Applikationsplattform."

"Eine Server-Abwrackprämie haben wir bereits fünfmal für unsere Kunden ausgelobt. Wir freuen uns, je eingesendetem Serversystem eines Fremdherstellers beim Kauf eines neuen Terra Server einen zusätzlichen Anreiz zu geben, die jeweilige Serverinfrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen", sagt Svenja Wortmann, Mitglied des Vorstandes. "Die Wortmann AG versucht für ihre Kunden und Partner bestmögliche Lösungsvorschläge für anstehende Aufgaben und Veränderungen zu bieten. Ich denke, wir können mit dieser Aktion wieder einmal eine sinnvolle Unterstützung stellen."

Weitere Informationen zur Aktion gibt es bei Wortmann nach Anmeldung unter diesem Link.