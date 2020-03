Die Wortmann Gruppe mit Hauptsitz in Hüllhorst wächst weiter und hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 insgesamt einen Umsatz von rund 1,6 Mrd. Euro erzielt, eine Steigerung von über 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Mitarbeiterzahl beträgt allein in Deutschland mittlerweile rund 1.700, weltweit sind es 2.000 Beschäftigte.

Den größten Anteil hat in diesem Zusammenhang weiterhin die familiengeführte Wortmann AG mit einem Jahresumsatz von fast 900 Mio. Euro. Die BAB Distribution GmbH ist mit 135 Mio. Euro dabei, Kosatec mit rund 290 Mio. Euro Umsatz und Militär-IT-Spezialist Roda mit zirka 45 Mio. Euro. Weiterhin haben auch MCD, Lösungsanbieter im Medizinbereich mit 15 Mio. Euro und Wortmann Telecom mit 110 Mio. Euro zum Ergebnis beigetragen.

Im Nicht-IT-Bereich belief sich das Jahresvolumen 2019 auf rund 105 Mio. Euro. Dazu gehören Unternehmen wie die Wortmann Leasing und Factoring mit 15 Mio. Euro und Westfalia Deutschland und USA, die als Anbieter automatischer Logistiksysteme rund 50 und 30 Mio. Euro (USA) Umsatz generierten. Den Rest trugen Terra Fitness, Terra Sports, W&K Gehäusebau, S+W Bau sowie die im vergangenen Jahr gegründete Terra Gebäudetechnik GmbH bei.

Fazit und Aussichten

„Wir konnten unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im In- und Ausland wiederum eindrucksvoll beweisen, sowohl in operativer als auch in strategischer Hinsicht“, erklärt Siegbert Wortmann, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG. „Die breite Aufstellung der Unternehmensgruppe wirkt angesichts der Herausforderungen einer global abschwächenden Konjunktur stabilisierend und hilft, unser bestehendes Geschäft auszubauen und neues zu erschließen.“

Wortmann sieht sowohl im IT- als auch im Nicht-IT-Geschäftsbereich der Gruppe weiter positiv in die Zukunft. Dabei werden auch die Zuwächse durch die Windows 7 Systemumstellung, deren Phase nach Ansicht des Firmengründers zur Jahresmitte endet, nicht überschätzt.

„Wir werden mit vorausschauender Strategie zum einen unsere wirtschaftliche Dynamik unvermindert hochhalten und zum anderen mit geschärftem Blick in die Zukunft unserer Unternehmen investieren“, verspricht Wortmann. „Ziel ist es, die Weiterentwicklung unserer Gruppenunternehmen und unserer Standorte sowie aussichtsreiche Akquisitionen und neue Ideen voranzutreiben.“