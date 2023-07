Auf einen Blick

Pro Fantastische Leistung eines Flaggschiffs

Außergewöhnliche Vierfach-Rückkamera

Wunderschönes LTPO-Display

Vegane Lederoberfläche Kontra Es ist groß und unhandlich

Selfie-Kamera fällt etwas ab

Fazit Das Xiaomi 13 Ultra wird sicherlich von seinem ausgefallenen Kameradesign dominiert. In der Gesamtbetrachtung ist es allerdings ein überraschend abgerundetes Telefon mit wenigen Mängeln bei der Hardware.

Xiaomi hat in den letzten Jahren Overkill-Ultra-Versionen seiner Flaggschiffe herausgebracht, aber das 13 Ultra markiert in zweierlei Hinsicht eine Wende für das Unternehmen. Erstens ist es das einzige Ultra, das weltweit (oder zumindest in den wichtigsten Regionen) verfügbar ist. Zweitens ist dies auch das erste Ultra, von dem ich denke, dass man es wirklich kaufen sollte. Denn das Smartphone bietet sogar eine abgerundete Ausstattung mit guten Funktionen. Und das war bei Xiaomi nicht immer so.

Es ist ein überzeugendes Super-Flaggschiff, das mit Samsungs Galaxy S23 Ultra konkurrieren kann. Definitiv ist das Smartphone keine Spielerei, die nur dazu dient, die Muskeln von Xiaomis Forschungs- und Entwicklungsabteilung spielen zu lassen. Sollten Sie es sich leisten wollen und können, mehr als einen Tausender für ein Handy auszugeben, dann kann das Xiaomi Ultra 13 in die engere Auswahl kommen.

Design & Verarbeitung

Wuchtiges, abgeschrägtes Gehäuse

Riesiges rückwärtiges Kameramodul

Vegane Lederoberfläche

Um das Offensichtliche gleich vorweg zu nehmen: Dieses Handy ist groß. Und sein Kameramodul ist geradezu unverschämt groß. Kein Wunder, dass regelmäßig Fragen von Kollegen und Freunden kommen, wenn ich das 13 Ultra nutze.

Ich hasse die riesige Kamera nicht, aber sie ist schon sehr offensichtlich. Xiaomi hat tatsächlich versucht, den Größeneffekt zu kaschieren, indem die Rückseite des Gehäuses nach oben geneigt ist. Das bewirkt, dass das Handy als Ganzes um die Kamera herum dicker ist. Das verdeckt ein wenig, wie sehr sie wirklich aus dem Gehäuse herausragt.

Meine erste Befürchtung war, dass das Handy dadurch unangenehm kopflastig werden würde. Und ja, das ist es auch ein bisschen, allerdings ist das Gewicht insgesamt überraschend gut ausbalanciert. Mit 227 g fühlt es sich zwar schwer, aber nicht übermäßig schwer an. Das Xiaomi Ultra 13 ist ein paar Gramm leichter als das Samsung S23 Ultra oder das iPhone 14 Pro Max und hat in etwa die gleiche Größe wie diese Modelle.

Im Grunde ist das Ultra 13 groß, aber das sind seine Konkurrenten auch. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt.

Ein Unterscheidungsmerkmal ist, dass alle drei Farben des 13 Ultra - weiß, schwarz oder olivgrün - mit einer veganen Lederoberfläche geliefert werden. Dies ist eine der wenigen Maßnahmen, die Xiaomi ergriffen hat, um die Ästhetik klassischer Spiegelreflexkameras zu emulieren, und ich bin ein Fan davon. Durch die griffige Oberfläche liegt das Handy besser in der Hand. Das ist bei dieser Größe sehr wichtig ist. Und das Ultra 13 ist angesichts des hohen Preises auch sehr robust.

Der Rahmen des Telefons besteht aus Aluminium und kombiniert flache Seiten mit abgerundeten Ecken, damit es gut in der Hand liegt. Gorilla Glass Victus auf dem Display und die Schutzklasse IP68 machen das Gerät zu einem der robustesten Flaggschiffe überhaupt.

Die Biometrie wird durch einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor und eine Gesichtserkennungsoption durch die Selfie-Kamera mit Stanzloch gewährleistet. Beide funktionieren gut.

Bildschirm & Lautsprecher

Geräumiger 6,73-Zoll-Bildschirm

LTPO OLED mit dynamischer Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz

Kräftige, klare Stereolautsprecher

Angesichts der schieren Größe des Handys ist es keine wirkliche Überraschung, dass das Display dazu passt. Das 6,73-Zoll-Panel gehört zu den größten, die Sie finden können. Es eignet sich daher ebenso gut für die Produktivität wie für Spiele oder das Streaming von Filmen.

Auch die Displayqualität ist beeindruckend: Xiaomi hat die LTPO-OLED-Display-Technologie verwendet. Sie sorgt dafür, dass der Bildschirm seine Bildwiederholfrequenz dynamisch von einem Spitzenwert von 120 Hz bis hinunter auf 1 Hz skalieren kann. Das bringt Ihnen die Vorteile von flüssigem Scrollen und Animationen, wenn es nötig ist, und schont den Akku, wenn der Bildschirm langsamer werden kann.

Zusammen mit der gestochen scharfen Auflösung von 1.440 × 3.200 Pixeln ergibt das ein Display, das wirklich zu den besten gehört, die Sie finden können. Nahezu alle sieht auf diesem Display gut aus. Und wenn es Ihnen aus irgendeinem Grund doch nicht gefällt, hat Xiaomi eine Fülle von Farbprofilen und Einstellungen eingebaut. Mit diesen lassen sich die Inhalte fein abstimmen.

Die Stereolautsprecher sind fast genauso gut. Mit einem nach unten und einem nach oben abstrahlenden Lautsprecher ist der Stereoeffekt solide, aber was noch wichtiger ist: Es gibt reichlich Lautstärke und ein überraschend offenes Klangbild, mit mehr klanglicher Trennung, als ich es von einem Handy gewohnt bin.

Dieser Lautsprecher wird Ihren Lieblings-Bluetooth-Lautsprecher nicht ersetzen, aber er erfüllt seinen Zweck und bietet genug Leistung und Klarheit, um Spiele und Fernsehsendungen zu untermalen.

Ausstattung & Leistung

Hochwertiger Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor

Bis zu 1 TB Speicherplatz und 16 GB RAM

Hervorragende Vernetzung

Das 13 Ultra wird, was niemanden überrascht, vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben. Zum Redaktionsschluss ist dies der neueste und beste Prozessor, den man in einem Android-Telefon bekommen kann. Xiaomi wird nur (und sehr geringfügig) von der benutzerdefinierten übertakteten Version desselben Chips übertroffen, die in der Galaxy S23-Reihe von Samsung zu finden ist.

Gepaart mit bis zu 1 TB Speicherplatz und 16 GB RAM im unserem Testgerät, ist das Smartphone ein echter Kracher. Es ist ein absolutes Kraftpaket, das die neuesten Android-Spiele und Multitasking mit Leichtigkeit beherrscht.

Die Benchmarks erzählen eine ähnliche Geschichte. Im CPU-fokussierten Geekbench-Test liegt es auf Augenhöhe mit den leistungsstärksten Android-Handys und hält bei den grafiklastigen GFXBench-Ergebnissen mit seinen Konkurrenten mit. Und das trotz des hochauflösenden Display, das die Framerate tendenziell verlangsamt.

Was die Konnektivität angeht, gibt es hier keine wirklichen Überraschungen. 5G gehört zur Standardausstattung und wird durch Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und NFC ergänzt, sodass alles auf dem neuesten Stand ist.