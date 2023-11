Auf einen Blick

Pro Erstklassige Leistung 120 Watt Aufladung IP68-Einstufung 5 Jahre Sicherheitsupdates Kontra Frustrierende MIUI-Software Durchschnittliche Akkulaufzeit Polarisierendes Design der Rückseite

Fazit Aus Sicht der Hardware ist das Xiaomi 13T ein echtes Flaggschiff-Handy. Aber die Software und die Akkulaufzeit sind noch verbesserungswürdig. Bedeutet: Für die meisten Nutzer gibt es wohl bessere Smartphones zur Auswahl.

Xiaomi ist einer der weltweit beliebtesten Smartphone-Hersteller. So beeindruckend etwa das Xiaomi 13 Pro und 13 Ultra auch sind, sie sind auch recht teuer. Und falls Sie all die Premium-Features der Modelle ohnehin nicht benötigen, dann lohnt es sich, einige der günstigeren Handys des Herstellers in Betracht zu ziehen.

Das Xiaomi 13T Pro ist zwar deutlich günstiger, aber das sieht man dem Handy gar nicht an. Der MediaTak Dimensity 9200+ Chipsatz, der hier verwendet wird, ist leistungsfähig genug, um mit dem Snapdragon 8 Gen 2 zu konkurrieren. Und es gibt keine wirklichen Schwächen aus Sicht der Hardware.

Doch nachdem ich das Xiaomi 13T Pro nun eine Woche lang als Haupt-Handy benutzt habe, sind mir einige Schwächen aufgefallen. Hier ist mein vollständiger Testbericht.

Design & Verarbeitung

Hochwertiges, aber polarisierendes Design

Langlebig und dennoch leicht

IP68-Einstufung

Das Xiaomi 13T Pro sieht dem teureren 13 Pro sehr ähnlich. Obwohl das normalerweise eine gute Sache ist, kann ich mich nicht mit der Optik anfreunden. Um es klarzustellen: Das ist nur ein Kommentar zu der schwarzen Version, die ich getestet habe - es ist wahrscheinlich nicht so schlimm bei den Modellen in Meadow Green oder Alpine Blue.

Aber die Keramikrückseite reflektiert so stark, dass man sie leicht als Spiegel verwenden kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte mich ungern regelmäßig selbst anstarren, wenn ich auf die Rückseite schaue.

Die Rückseite ist auch sehr anfällig für Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen, die viel stärker auffallen als bei einer nicht reflektierenden Rückseite. Einige Partikel gelangen sogar in die Rillen des hinteren Kameramoduls.

Xiaomi verwendet für die Rückseite übrigens Keramik. Und Keramik ist in vielerlei Hinsicht eine hervorragende Wahl, da es sehr hochwertig aussieht und sich so auch anfühlt. Gleichzeitig ist es weniger zerbrechlich und leichter als Glas.

Ich war sehr beeindruckt, wie widerstandsfähig sich das 13T Pro anfühlt. Es hat ein paar Stürze auf einen Tisch völlig unbeschadet überstanden. Der Bildschirm ist mit dem widerstandsfähigen Gorilla Glass 5 ausgestattet, das einen Sturz aus bis zu 1,2 m Höhe auf eine harte, raue Oberfläche überlebt hat.

Außerdem ist es nach IP68 zertifiziert, es ist also vollständig gegen Staub geschützt und kann bis zu 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefem Süßwasser überleben. Ich bin zuversichtlich, dass es viele Jahre lang genauso aussehen wird wie zu Beginn.

Alle Modelle wiegen 206 Gramm. Nur die blaue Version ist mit 200 Gramm etwas leichter. Das ist sehr respektabel für ein Handy mit einem großen 6,67-Zoll-Display. Ich hätte mir nur gewünscht, dass Xiaomi optisch etwas anderes ausprobiert hätte. Der Tausch des Plastikrahmens des 12T Pro gegen Aluminium beim 13T Pro ist jedoch eine nette Idee. Die Power- und Lautstärketasten befinden sich in einer natürlichen Position an der Seite des Handys und bieten einen guten Druckpunkt.

Das Fach an der Unterseite des Geräts unterstützt bis zu zwei SIM-Karten, aber keine microSD, um den Speicher des Geräts zu erweitern. Hinzu kommt der übliche USB-C-Anschluss, obwohl es keine Überraschung ist, dass die 3,5-mm-Audiobuchse bei einem 2023er-Handy fehlt.

Display & Lautsprecher

Hervorragender 6,67 Zoll Full HD+ AMOLED-Bildschirm

Dynamische 144 Hz Bildwiederholfrequenz

Beeindruckende Dual-Lautsprecher

Beim Bildschirm des 13T Pro gibt es keinerlei Kompromisse. Es handelt sich nach wie vor um ein 6,67-Zoll-AMOLED-Panel, das wieder zu den besten Displays in einem Smartphone gehört.

Wie bei vielen OLED-Screens können Sie satte, lebendige Farben und tiefe Schwarztöne erwarten. Die Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln ist zwar nicht die höchste, sorgt aber immer noch für eine hervorragende Klarheit und Detailgenauigkeit. Das Seitenverhältnis von 20:9 ist zwar typisch für moderne Geräte, aber eine vollständige einhändige Bedienung ist nahezu ausgeschlossen.

Es gibt jedoch ein bemerkenswertes Upgrade im Vergleich zum 12T Pro: eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz. Das ist sogar höher als beim Spitzenmodell Xiaomi 13 Ultra und wird nur von speziellen Gaming-Handys übertroffen.

Werden Sie einen Unterschied im Vergleich zu 120 Hertz bemerken? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Aber das liegt zum Teil an der dynamischen Bildwiederholfrequenz-Option, die standardmäßig angewendet wird.

Die LTPO-Technologie bedeutet, dass der Bildschirm automatisch zwischen 30-, 60-, 90-, 120- und 144 Hertz wechseln kann, je nachdem, was Sie gerade tun. Das hilft, Akkulaufzeit zu sparen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen festen 60 oder 144 Hertz zu wählen, aber mit der dynamischen Version erhalten Sie das Beste aus beiden Welten.

Beim Xiaomi 13T Pro gibt es keinerlei Kompromisse, was den Bildschirm angeht

Die maximale Helligkeit unter Sonnenlicht beträgt 2.600 Nits. Das bedeutet, dass die Verwendung des Handys im Freien kein Problem darstellt, selbst an hellen, sonnigen Tagen.

Innerhalb des Displays befindet sich ein optischer Fingerabdrucksensor. Obwohl er einfach einzurichten ist, hielt ich ihn für ziemlich launisch, da der Zielbereich so klein ist, dass es manchmal schwierig ist, den richtigen Winkel zu finden.

Die Verwendung der Selfie-Kamera für die Gesichtsentsperrung ist viel einfacher und entsperrt das Handy schnell. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese nicht annähernd so sicher ist wie Apples Face ID.

Das 13T Pro verfügt über Lautsprecher an der Ober- und Unterseite für ein Dual-Stereo-Setup. Es ist schön zu sehen, dass die normalerweise blecherne Hörmuschel nicht für den Ton zuständig ist - stattdessen erhält man beeindruckend druckvolle Musik und klare Stimmen.

Die meisten Details bleiben auch bei höheren Lautstärken erhalten, obwohl der Bass eine offensichtliche Schwäche im Vergleich zu den am besten klingenden Handys auf dem Markt ist. Das sind aber in der Regel spezielle Gaming-Handys.

Spezifikationen und Leistung

MediaTek Dimensity 9200+ Chipsatz

Ausgezeichnete Allround-Leistung

Interner Speicher von 256 GB bis 1 TB

Die meisten Android-Smartphones verwenden Qualcomm-Chipsätze, wobei der Snapdragon 8 Gen 2 in den meisten aktuellen Flaggschiffen zum Einsatz kommt. Es mag wie eine Verschlechterung klingen, dass Xiaomi sich beim 13T Pro für MediaTek entschieden hat, aber das ist nicht der Fall.

Der Dimensity 9200+ ist der bisher leistungsstärkste Chip von MediaTek und wird mit dem Snapdragon 8 Gen 2 gleichgesetzt. Zusammen mit dem 12 GB Arbeitsspeicher des von mir getesteten Modells (16 GB sind ebenfalls erhältlich) ist die Leistung wirklich hervorragend.

In meiner Zeit mit dem Xiaomi 13T Pro habe ich häufig im Internet gesurft, Nachrichten und E-Mails verfasst und in sozialen Medien gescrollt. Es gab kein einziges Zögern und an keiner Stelle lahmt das Handy - auch nicht beim schnellen Umschalten und Wechsel zwischen Apps. Das zeigt, dass das Gerät zu viel mehr in der Lage ist.

Und das hat er auch bewiesen. Obwohl das 13T Pro nicht primär für Spiele konzipiert ist, kann es einige der anspruchsvollsten Spiele im Google Play Store mit Leichtigkeit bewältigen. Ich habe es sehr genossen, Asphalt 9: Legends und Call of Duty: Mobile zu spielen, die beide flüssig und ohne Verzögerungen liefen. Das Display mit der hohen Bildwiederholfrequenz macht sicherlich einen Unterschied, auch wenn keines der beiden Spiele bis zu 144 Hertz erreichen kann.

Das Handy wird beim Zocken zwar etwas warm, aber das ist nur dann ein Problem, wenn man mindestens eine Stunde lang spielen will - in diesem Fall ist ein spezielles Gaming-Handy die bessere Wahl. Aber auch für Aufgaben wie Foto-/Videobearbeitung oder Multitasking mit geteiltem Bildschirm ist das 13T Pro gut genug geeignet.

Der Geekbench 6 Score unten spiegelt das allerdings nicht wider, während unsere üblichen GFXBench-Tests auf dem Handy nicht liefen.

» Xiaomi 13T Pro Benchmarks

Im Vergleich zum 12T Pro ist Xiaomi großzügiger, wenn es um den internen Speicher geht. Das Basismodell hat jetzt 256 GB, während es auch eine neue 1-TB-Version gibt. Ich glaube aber, dass das von mir getestete Modell mit 512 GB für die meisten Leute ausreichen wird, auch ohne einer microSD-Erweiterung.

Das 13T Pro ist in Bezug auf die Konnektivität beeindruckend zukunftssicher. Neben der 5G- und NFC-Unterstützung gibt es die allerneuesten Standards Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Sie werden wahrscheinlich keinen Unterschied bemerken, aber es ist schön, das zu haben.