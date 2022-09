Gemäß dem Motto des Fintech-Kongresses "Das Beste zur Zukunft der Finanzen" gestaltet die Yokoy Group AG gemeinsam mit ihren Partnern am Dienstag, den 27. September 2022, einen ganzen Tag mit Keynotes, Panels und Workshops. Ganz im Zeichen von Automatisierung und künstlicher Intelligenz, sollen die Besucher einen Einblick in die Transformation der Finanzabteilungen erhalten.

Automatisierung mit KI

Durch reichliche Beispiele aus der Praxis belegt, werden dabei Finanzprozesse der Abteilungen People and Culture, der Umgang mit Reisekosten und das Thema Mehrwertsteuer beleuchtet. Weiter wird darüber diskutiert, wie künstliche Intelligenz die Finanzabteilung unterstützt und wie neue Prozesse in bestehende IT-Landschaften integriert werden können. Weitere Themen sind Ausgabenmanagement und Datenmanagement in der Personalverwaltung.

Die komplette Agenda, die Sprecher und Teilnehmer des Yokoy-Tages finden sich unter diesem Link. Dort ist auch eine Anmeldung für das Vor-Ort-Event am 27. September 2022 oder für eine Aufzeichnung möglich. Es sind laut Yokoy noch kostenlose Tickets verfügbar. Die Fintech Week findet vom 26. bis 30. September 2022 statt.