Vielleicht denken Sie darüber nach, einen Airtag zu kaufen oder einen zu verschenken, aber bevor Sie einen kaufen, werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wofür Sie den Airtag verwenden werden.

Es gibt die offensichtlichen Möglichkeiten: Sie können einen Airtag an Ihrem Autoschlüssel befestigen, um ihn leicht wiederfinden, wenn Sie ihn verlegen. Oder in Ihrem Auto, um es im Parkhaus leicht wiederzufinden. Sie könnten sie auch an Ihrem Gepäck befestigen, damit Sie es schnell zu finden, wenn es vom Gepäckband kommt - auch wenn es dadurch nicht wirklich schneller erscheint. Aber welche anderen Einsatzmöglichkeiten gibt es noch?

Hier sind zehn verschiedene Möglichkeiten, wie Sie einen Airtag verwenden könnten.

Befestigen Sie ein Airtag am Halsband Ihres Hundes

Solange Sie ein Halsband finden, an das ein Airtag passt, sollten Sie in der Lage sein, es an Ihrem Hund zu befestigen.

Seit Apple die AirTags auf den Markt gebracht hat, haben sich Hersteller darauf gestürzt, Tierhalsbänder zu entwerfen, an die ein Airtag passt. Es gibt einfache Schutzhüllen, mit denen man den Airtag an einem bereits verfügbaren Halsband befestigen kann, hier auf Amazon für zehn Euro. Oder neue Halsbänder mit passender Halterung, hier auf Amazon für 25 Euro. Wenn Ihr Hund gerne in dreckiges Wasser springt, wird der Airtag das überstehen, da er nach IP67 wasserdicht ist (d.h. er sollte eine halbe Stunde in einem Meter Wasser aushalten).

Befestigen Sie einen Airtag am Halsband Ihrer Katze

Sie können Ihrer Katze auch einen Airtag umhängen, wenn Sie wissen möchten, wo sie sich Tag und Nacht aufhält. Vielleicht zeigt es, wo ihre wahre Loyalität liegt (etwa im Haus Ihres Nachbarn). Ein Airtag-Halsband für Katzen können Sie für zehn Euro bei Amazon kaufen.

Airtag für die Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers regelmäßig verlieren, könnten Sie einen Airtag kaufen und ihn an die Unterseite der Fernbedienung kleben. Das sieht zwar nicht so toll aus, ist aber besser, als bei der Suche das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Wir wünschen uns immer noch, dass Apple die Siri-Fernbedienung in "Wo ist?" einbindet, damit sie mit der App geortet werden kann. Dies könnte auch für Spiele-Controller oder sogar die Nintendo Switch gelten, wenn Sie sie nicht mit dem Dock verwenden.

Um das verlorene Gerät zu finden, können Sie die präzise Suche verwenden, wenn Sie ein iPhone 11 oder höher besitzen. Die Präzisionssuche gibt Ihnen Wegbeschreibungen zum Airtag, damit Sie es finden können. Dies sollte Ihnen helfen, das Gerät zu finden, aber es gibt Einschränkungen: Die maximale Reichweite von Bluetooth beträgt etwa 100 Meter und die Reichweite der Ultrabreitband-Technologie, die auch im Airtag enthalten ist, beträgt etwa 80 Meter.

Ein Kollege berichtete, dass sein Airtag nur dann für die Präzisionssuche über sein iPhone erfasst wurde, wenn er etwa drei Meter entfernt war. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Airtag einen Ton abspielen zu lassen, anstatt zu versuchen, ihn auf diese Weise zu orten.

Stecken Sie einen Airtag in Ihre Brieftasche

Solange Ihr Portemonnaie nicht sehr dick ist, sollten Sie einen Airtag hineinstecken können, entweder in das Fach für Münzen oder in eines der Kartenfächer. Sie werden Ihr Portemonnaie nie wieder verlieren!

Behalten Sie einen Airtag in Ihrer Tasche

Ein Airtag in der Tasche und im Geldbeutel zu haben, mag übertrieben klingen, aber wenn Ihr Geldbeutel meistens in der Tasche bleibt, können Sie stattdessen auch einen Airtag in die Tasche stecken. Sie werden nicht nur nie wieder eine Tasche verlieren, sondern Ihre Tasche wird auch geortet, wenn sie gestohlen wird - auch wenn wir Ihnen davon abraten würden, sie zu suchen, falls sie gestohlen wird.

Bringen Sie einen Airtag an Ihrem Lieblingsspielzeug an (vorsichtig)

Es gibt nur wenige Dinge, die schlimmer sind, als den Lieblingsteddy zu verlieren, wenn man vier Jahre alt ist oder in jedem anderen Alter. Sie sollten sich zwar darüber im Klaren sein, dass Airtags eine Erstickungsgefahr darstellen, aber wenn Sie einen Airtag irgendwo im Inneren des Spielzeugs verstecken können, könnte dies vor einer Tragödie bewahren. Vergessen Sie nur nicht, dass sich ein Airtag im Teddy befindet, bevor Sie ihn in die Waschmaschine stecken!

Befestigen Sie einen Airtag an Ihren Schlüsseln

Dies ist zweifellos die naheliegendste Anwendung für einen Airtag. Zum Glück gibt es viele Airtag-Schlüsselanhänger - hier ist unsere Übersicht vom passenden Zubehör. Wenn Sie einen Airtag an Ihrem Schlüsselbund tragen, werden Sie Ihre Schlüssel oder die Tasche oder den Mantel, in dem sie sich befinden, nie mehr verlieren.

Lassen Sie einen Airtag in Ihrem Auto

Manchmal vergisst man einfach, wo man im Parkhaus geparkt hat. Das passiert nun mal. Doch das muss nicht sein: Legen Sie einfach einen Airtag in Ihr Auto und Sie sollten Ihr iPhone verwenden können, um es wiederzufinden. Die App "Wo ist?" zeigt Ihnen eine Karte an, die Ihnen eine ungefähre Vorstellung davon gibt, wo sich der Airtag befindet, und wenn Sie eine Wegbeschreibung wünschen, wird die App "Karten" gestartet, die Ihnen bei der Suche hilft.

Für eine genauere Wegbeschreibung können Sie die Präzisionssuche verwenden, um Ihr Airtag zu finden. Aufgrund der begrenzten Reichweite (die Bluetooth-Reichweite beträgt etwa 100 Meter, die Reichweite der Ultrabreitband-Technologie etwa 80 Meter) wird die Präzisionssuche auf einem Parkplatz möglicherweise nicht so gut funktionieren. Sie können Ihr Auto also nicht finden, wenn Sie nicht in der Nähe sind.

Verfolgen Sie einen Dieb mit einem Airtag

Sie können einen Airtag an einem Wertgegenstand anbringen, den Sie im Falle eines Diebstahls wiederbekommen möchten. Das ist keine schlechte Idee - vorausgesetzt, Sie lassen Vorsicht walten und rennen nicht los, um Diebe selbst zu stellen. Wenn Sie einen Airtag in Ihrem Auto oder in Ihrer Handtasche haben, können Sie ihn im Falle eines Diebstahls aufspüren und die Standortinformationen mit der Polizei teilen.

Behalten Sie einen Airtag an Ihrem Fahrrad

Einen Airtag an Ihrem Fahrrad anzubringen kann aus demselben Grund sinnvoll sein - noch besser, wenn ein vorhandener Airtag Diebe davon abhält, es überhaupt erst zu stehlen. Hier ist unsere Übersicht des passenden Zubehörs, wenn Sie einen Airtag an Ihrem Fahrrad befestigen wollen.

Die einzige Einschränkung ist, dass Sie nur 16 Airtags mit Ihrer Apple-ID verknüpfen können, also übertreiben Sie es nicht. (Macwelt)