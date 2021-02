Obwohl derzeit andere Aufgaben vor uns liegen, deren Bewältigung unsere volle Aufmerksamkeit brauchen und einige Besitzer und Beschäftigte in Ladengeschäften unserer Branche nicht wissen, wovon sie im nächsten Monat leben sollen, wurde gewählt.

Trotz der alles beherrschenden Seuche gab es wie in den Jahren zuvor ein Ranking des Channels zur Beliebt- und Zufriedenheit der Hersteller und Distributoren. Manche der Bewerber scheiterten an der Hürde "Mindestnennungen", was zu statistischen Besonderheiten führte.

So verdiente sich Amazons AWS beispielsweise einen dritten Platz bei den Cloud-Anbietern und war zugleich Schlusslicht. Davor rangierten Microsoft und Google, dahinter niemand. Kein europäischer oder gar deutscher Anbieter schaffte es überhaupt in die Wertung. Soviel zur Beliebtheit der sicheren Cloud "Made in Germany" 2020.

Ähnlich bei den so genannten Broadlinern: Hier kämpfte sich Ingram Micro als Dritter auf den letzten Platz, davor Also, die das europäische Fähnchen hinter Kategorie-Sieger Tech Data hoch halten. Auch bemerkenswert, dass es Wortmann bei den Vollsortimentern zum Primus der beliebtesten Distributoren schaffte, aber als Hersteller mit der im Fachhandel seit Jahren etablierten Marke Terra nicht einmal in die Wertung.

Dafür konnte Fujitsu die fünf Bereiche Storage, Server, Monitore, stationäre wie auch mobile Computer gewinnen. Glückwunsch an den japanischen Konzern, aber was habe ich da verpasst? Den letzten Fujitsu-Monitor, den ich bewusst in einem Ladengeschäft wahrgenommen habe, hatte noch Siemens mit auf dem Label.

Während hier über 2.300 relevante Reseller die Channel-Exzellenzen wählten, stellen sich etwa bei der Umfrage zu den "wichtigsten Politikern (m/w/d) im ZDF-Politbarometer" regelmäßig Zweifel ein. Denn dort wird nur unter zehn vorgegebenen Namen nach Sympathie und Leistung gefragt. Somit gleicht das Ergebnis eher einer Werbesendung für die ausgewählten Protagonisten. Statistik ist was man daraus macht - in allen Bereichen.

Mein Fazit: So ist es mit Umfragen und Momentaufnahmen, es gibt immer Überraschungen, Wendungen und Neues - wie der Erfolg von Fujitsu beweist. Meine Erkenntnis daraus: Beliebtheit und Zufriedenheit sind weit mehr als Stückzahlen und Umsatz.

Bis demnächst, Euer Querschläger!

