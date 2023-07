Zahlreiche Bürger in Deutschland nutzen eine Klimaanlage zur Abkühlung: Einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox zufolge gaben 13 Prozent der Menschen in Deutschland an, ihre Wohnung oder ihr Haus mit solch einer Anlage zu kühlen. Eine Mehrheit von 87 Prozent besäßen hingegen keine. Insgesamt 16 Prozent planten jedoch eine Anschaffung.

Der häufigste Grund für den Verzicht sei, dass das Raumklima auch ohne Anlage völlig in Ordnung sei. Dies sagten der Umfrage zufolge 42 Prozent der Befragten. Ganze 41 Prozent seien zudem die Anschaffungs- und Betriebskosten der Klimaanlagen zu hoch und sie hielten ihre Wohnung beispielsweise mit Ventilatoren bereits kühl. Das die Anlagen umweltschädlich seien, spiele hingegen nur für 21 Prozent der Befragten eine Rolle.

Auch die Branche erwartet in den nächsten Jahren ein Wachstum der Verkäufe von Klimageräten: So könnten die Raumklimageräte nicht nur in heißen Perioden die Wohnung kühlen, sondern im Winter auch heizen, sagte Frank Ernst, Geschäftsführer des Fachverbandes Gebäude-Klima. Daher seien die Geräte auch in der Lage, Heizungen zu ersetzen. Genaue Zahlen zur Entwicklung der Verkäufe auf dem deutschen Markt liegen dem Verband nach eigenen Angaben nicht vor.

Die Umfrage

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Juni 2023 insgesamt 1025 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. (dpa/rs/rw)