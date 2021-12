Am 24. November 2021 hat der Gesetzgeber die sogenannte 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt. Vor dem Betreten des Gebäudes müssen seit diesem Tag alle Beschäftigte nachweisen, dass sie gegen Covid-19 geimpft, von der Krankheit genesen oder negativ getestet worden sind.

Um dies zu überprüfen, hat DocuWare eine Software entwickelt, mit der sich der 3G-Status der Arbeitnehmer vertraulich abfragen lässt. Beschäftigte, die das Gebäude ihres Arbeitgebers betreten wollen, können ihren G-Status samt Nachweis bereits im Vorfeld online übermitteln. Diese sensiblen Daten werden mit "DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatz" rechtssicher und datenschutzkonform gespeichert. Auf diese Weise erhalten Betriebe täglich die Namen all ihrer Mitarbeiter, die sich 3G-konform verhalten. Läuft ein Impf- beziehungsweise ein "genesen"-Zertifikat nach sechs Monaten aus, wird der Betroffene darüber rechtzeitigt per E-Mail benachrichtigt.

Die Software kann im Originalzustand in Deutschland verwendet werden, in Österreich kommt ein gesondertes Formular hinzu. Sollte der Gesetzgeber an den 3G-Bestimmungen etwas ändern, lässt sich die "DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatz"-Lösung leicht dahingehend modifizieren. Sie ist mittlerweile fester Bestandteil der DocuWare-Suite (ab Version 7.5) und kann sowohl vor Ort beim Kunden als auch in der Cloud rasch eingerichtet werden.