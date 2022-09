Nach dem Wechsel von Torsten Wiedemeyer, der bis dahin als Regional Director Central & Eastern Europe das Geschäft von Adaptiva in der Region verantwortete, zum Security-Posture-Management-Spezialisten Cymulate im März, hat der US-Anbieter für Endpunktmanagement sein Team neu besetzt. Hinzugekommen sind Sascha Stock als Regional Sales Director und Jeannine Balsiger als Sales Director Major Accounts.

Weitere Neueinstellungen im Bereich Pre-Sales, Business Development und System Engineering sind laut Anbieter geplant. Ziel ist es, eine intensivere Betreuung von Bestandskunden zu ermöglichen und die Kundenbasis zu vergrößern. Im Fokus stehen der gehobene Mittelstand und Großunternehmen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Channel will Adaptiva ausbauen, "um im Vertrieb schlagkräftiger zu werden und sich nachhaltig im deutschsprachigen Markt zu etablieren".

Sascha Stock kommt vom Security-Start-up Immersive Labs, wo er das Kunden- und Partnernetzwerk mit aufbaute. Zu seinen früheren Stationen zählen Forcepoint, Balabit, TÜV Rheinland i-sec GmbH sowie Axians und NTT. Bei Adaptiva wird er sich um Enterprise-Accounts und die Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern kümmern.

Jeannine Balsiger arbeitete zuletzt als Enterprise and Channel Account Manager bei Tripwire. Sie war davor für Centrify in England und mehr als elf Jahre für IBM und HPE in Schottland tätig. Bei Adaptiva ist sie für die Großkunden verantwortlich und strebt langfristige Partnerschaften mit diesen an.

Adaptiva bietet ein serverloses Endpunktmanagement, das sich selbst überwacht und bisher manuell erledigte Aufgaben automatisiert. Durch die Nutzung von Peer-to-Peer-Protokollen greift die Adaptiva Edge Platform auf ungenutzte Kapazität der bereits im Netzwerk vorhandenen Geräte zu. Damit kann die IT-Abteilung laut Hersteller die kontinuierliche Bereitstellung von Software, Konfigurationen und Patches für Endgeräte unabhängig davon gewährleisten, wo die sich befinden.