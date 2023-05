2021 startete die internationale Kooperation der Verbundgruppe Euronics mit der UEFA und damit das Engagement von 22 Mitgliedern der Euronics Group für den Frauenfußball weltweit. Vor wenigen Jahren noch ein Nischenthema und auch in Sachen Marketing häufig nicht ganz ernst genommen, gewann die Frauenmannschaften immer mehr an Bedeutung bis hin zum klaren Wendepunkt: Die Europameisterschaft 2022 - der Aufstieg des deutschen und internationalen Frauenfußballs. Die Zuschauerzahlen stiegen im Vergleich zu 2017 um 101% und erreichten mit 341 Millionen einen Höchstwert. Auch 2023 reißt die Erfolgswelle nicht ab und bleibt ein Topthema.

Mit dem umfassenden Sponsoring des UEFA Women´s Football ist die Euronics Group Teil dieses Erfolgs. Almuth Schult, eine der bekanntesten Fußballerinnen Deutschlands schafft die passende Verbindung zwischen Euronics und der UEFA in nationaler Werbung im Print, TV, Radio und Online sowie am PoS. Almuth Schult berichtet: "Einer Kampagne, wie dieser leihe ich gerne mein Gesicht. Denn sie verfolgt mit dem internationalen Sponsoring des Frauenfußballs einen ganzheitlichen Ansatz und engagiert sich nicht nur einmalig. Die Entwicklung der letzten Jahre im Frauenfußball mitzuerleben, freut mich enorm. Frauen im Fußball und im Sport allgemein bekommen wesentlich mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und das ist erst der Anfang - dass zeigen nicht zuletzt Angebote wie der neuen DAZN TV-Sender für Frauensport." Dabei trägt sie zur Steigerung der Reichweite und dem Wiedererkennungswert der Marke Euronics bei. Ein Weg, den man gemeinsam fortsetzen möchte: Die erneute Zusammenarbeit mit Almuth Schult führt das internationale Sponsoring auf deutscher Ebene weiter und fließt auf allen Kanälen, wie auch in der kürzlich gestarteten TV-Kampagne, mit ein.

Vorausschauende Marketing-Idee

"Die Erfolgsfaktoren sind aus unserer Sicht: Das richtige Timing, die Schlagkraft, die wir durch das internationale Sponsoring und die zugehörigen Aktionen bekommen haben und die Tatsache, dass wir das Thema konsequent über alle Kanäle spielen. Sowie der Branchen-Fit: Fußball und Elektronik, das passt einfach zusammen. Schließlich ist das Stadion-Gefühl dank des passenden TV-Geräts und der Soundanlage auch im heimischen Wohnzimmer möglich", ergänzt Elke Bertsch, Leiterin Marketingkommunikation der Euronics Deutschland eG.

Dass sich das Fußball-Sponsoring positiv auf die Markenwahrnehmung von Euronics aufwirkt, bestätigt für die Verbundgruppe nicht zuletzt ein hoher Net Promoter Score von 40 Prozent: "Unser Anspruch an Marketing-Ideen ist es immer auch vorausschauend zu sein. Eine Chance, wie wir sie mit dem Sponsoring des UEFA-Frauenfußballs genutzt haben, bietet sich allerdings nur selten", erklärt Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung von Euronics. "Ich würde gerne behaupten, dass ich schon immer gewusst habe, dass wir so erfolgreich mit unserer Marketing-Kampagne sein werden. Aber die Wahrheit ist, es gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu. Wir sind in das Sponsoring eingestiegen, als Frauenfußball noch ein Randthema war. Mit der EM 2022 hat sich die Wahrnehmung stark gewandelt und damit auch der ROI unseres Sponsorings. Die Reichweite der Marke Euronics als Sponsor ist um ein Vielfaches gestiegen. Allein das Finale zwischen Deutschland und England verfolgten 17,9 Millionen Zuschauer auf ARD. Das kam Euronics natürlich auch zugute."