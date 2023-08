Mit Acrobat hat Adobe ein Programm zum Bearbeiten von PDF-Dateien im Angebot, das in Unternehmen weit verbreitet ist. Mittlerweile gibt es aber zahlreiche Konkurrenten und Alternativen. Vieles machen sie besser, vor allem aber sind sie meist günstiger. So verkauft Adobe keine herkömmlichen Lizenzen mehr, sondern nur noch Abonnements. Acrobat Standard kostet beispielsweise pro Lizenz derzeit 15,46 Euro im Monat. Für die Pro-Version verlangt der Hersteller sogar 23,79 Euro monatlich. Auf das ganze Jahr gerechnet sind das teils mehrere Hundert Euro. Wer mehr als fünf Lizenzen benötigt, für den bietet Adobe immerhin Acrobat für Teams an. Bei monatlicher Zahlung fallen hier Kosten von 26,41 Euro pro Lizenz an.

Aber welche Alternativem gibt es zu Adobe Acrobat. Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten PDF-Programme vor, die mehr können als PDF-Dateien zu öffnen. Sie eignen sich zum Bearbeiten, zum Hinzufügen oder Entfernen von Inhalten oder um zum Beispiel ein Wasserzeichen einzubauen.

Foxit PDF Editor Suite for Individuals

Foxit ist vor allem für den kostenlosen PDF-Reader bekannt, der bei Privatanwendern beliebt ist. Das Unternehmen mit Hauptquartier in China bietet aber auch Lösungen an, mit denen sich PDF-Dateien bearbeiten lassen. So ist die Foxit PDF Editor Suite Pro for Individuals eng mit der eigenen eSign-Lösung verzahnt, mit der sich rechtsverbindliche Signaturen erstellen lassen.

Neben Text lassen sich mit der Pro-Suite auch Bilder und erweiterte Objekte bearbeiten, Dokumente personalisieren und komprimieren, Workflows automatisieren und sogar Videos sowie Audio- und 3D-Daten hinzufügen. Dafür berechnet das Unternehmen pro Lizenz 11,16 Euro pro Monat. Eine leicht abgespeckte Version kostet 8,77 Euro im Monat. Darüber hinaus bietet Foxit auch Varianten mit Cloud-Integration und für Teams an, die ab 10,28 Euro monatlich verfügbar sind.

EaseUS PDF Editor

EaseUS ist bekannt für viele leistungsfähige Tools. So hat das Unternehmen mit dem PDF Editor auch eine Software zum Bearbeiten von PDF-Dokumenten im Programm. Neben Standardfunktionen wie Editieren, OCR, Zusammenfügen, Teilen, Komprimieren und Notizen kann das Programm auch Wasserzeichen einfügen. Dazu kommen erweiterte Funktionen wie Passwörter, inklusive dem Entfernen eines Passwort-Schutzes sowie Verschlüsseln und Signieren.

EaseUS PDF Editor kann zudem Excel- oder Word-Dateien und Bilder in PDF-Dokumente verwandeln und umgekehrt. Der Hersteller bietet zwei unterschiedliche Versionen an. Die kostenlose Variante bietet die wichtigsten Basisfunktionen, die aber teils auf die ersten drei Seiten eines Dokuments beschränkt sind. Die Vollversion kostet 30 US-Dollar.

Nitro PDF Pro

Die Software Nitro PDF Pro erinnert mit ihren Ribbon an Microsoft Office. Die Lösung verfügt über alle wesentlichen Funktionen zum Bearbeiten von PDF-Dateien wie Editieren, Konvertieren und Kombinieren. Darüber hinaus kann die Software Dokumente mit Passwörtern schützen, verschlüsseln und signieren.

PDFs können um Logos, Seitenzahlen oder Hyperlinks erweitert werden. Außerdem kann die Software gescannte Daten per OCR in extrahierbare Texte umwandeln, Konvertierungen per Batch-Auftrag durchführen und sich per Plug-in direkt in Outlook integrieren. Nitro PDF Pro kostet pro Lizenz einmalig 214 Euro. Das Unternehmen bietet aber auch Abonnements mit "flexiblen Preisen" an.

Wondershare PDFelement

Der chinesische Anbieter Wondershare hat ebenfalls eine PDF-Software im Portfolio. Wondershare PDFelement bietet sehr viele Funktionen, um PDF-Dateien nicht nur zu öffnen, sondern auch zu bearbeiten. So lassen sich mit dem Programm Textstellen ändern, Tippfehler korrigieren und neue Absätze hinzufügen. Außerdem bietet die Software einige Möglichkeiten, um Bilder zu bearbeiten, zu verkleinern, zu drehen oder auch zu entfernen. Unternehmen können darüber hinaus ein Wasserzeichen hinzufügen.

Darüber hinaus kann Wondershare PDFelement PDF-Dateien in Word-Dokumente, Bilder und andere Formate wie HTML oder EPUB konvertieren. Interessant ist auch die Funktion, den Text aus gescannten PDF-Dokumenten per OCR zu extrahieren. Dafür bietet das Programm sogar eine Batch-Funktion. Einzelne Seiten können entfernt oder extrahiert werden. Zudem kann der Benutzer Notizen hinzufügen oder Formulare ausfüllen.

Wondershare hat mittlerweile sogar KI-Funktionen in seine Software integriert. So lassen sich Zusammenfassungen automatisch erstellen, KI-generierte Texte erkennen und ganze PDFs mit weniger Aufwand umformulieren. Außerdem lassen sich ähnlich wie bei ChatGPT die Inhalte per Chat abfragen.

Wondershare PDFelement kostet 80 US-Dollar für ein Jahr, 110 Dollar für zwei Jahre oder bei dauerhafter Lizenz 130 Dollar. Zudem steht eine Trial-Version bereit, die 14 Tage lauffähig ist.

PDFescape

Der Software-Hersteller Avanquest Software hat mit PDFescape ebenfalls eine Software zum Öffnen und Bearbeiten von PDF-Dateien im Programm. Sie ist in drei Versionen verfügbar. Die kostenlose Variante läuft direkt im Browser und hat Funktionen wie Bearbeiten, einfache Formular erstellen und ausfüllen, Notizen hinzufügen, Drucken ohne Wasserzeichen und Download der auf den PDFescape-Servern bearbeiteten Dateien. Ein Nachteil ist, das die maximale Dateigröße nur 10 MByte beträgt.

Ebenso verfügbar ist die Premium-Version, die sich auf Windows-Rechnern installieren lässt und Dateien bis zu 40 MByte Größe unterstützt. Zusätzlich zu den bereits genannten Funktionen kann sie auch Bilder bearbeiten, mehrere PDF-Dateien zusammenfügen, einzelne Seiten extrahieren, PDFs in Bilder umwandeln und die Größe der Dateien verkleinern. Der Preis liegt bei 3 US-Dollar pro Monat.

Darüber hinaus bietet Avanquest eine Ultimate-Variante an, die monatlich 6 Dollar kostet. Dafür kann sie PDF-Dokumente auch ver- und entschlüsseln, signieren sowie komplexe Formulare erstellen.

PDF-XChange Editor

Zu den günstigeren PDF-Angeboten zählen PDF-XChange Editor sowie PDF-XChange Editor Plus von Tracker Software. Eine Lizenz für die normale Version kostet einmalig 56 US-Dollar.- Für die Plus-Variante verlangt das Unternehmen 72 Dollar. Enthalten sind jeweils Updates für ein Jahr. Ebenso erhältlich sind Volumenpakete, durch die sich die Kosten weiter senken lassen.

PDF-XChange Editor Plus verfügt nicht nur über die üblichen Funktionen zum Bearbeiten von PDFs, sondern auch über spezielle Features wie etwa eine Möglichkeit, zwei Dokumente miteinander zu vergleichen. Außerdem enthält die Software eine eigene OCR-Engine, kann Formulare erstellen und ausfüllen sowie zum Beispiel dynamische Javascript-Inhalte hinzufügen.

PDF24 Creator

Komplett kostenlos ist der PDF24 Creator. Die Desktop-Software verfügt aber trotzdem über die wichtigsten Funktionen zum Editieren von PDF-Dokumenten. Sie kann PDFs zusammenführen, aufteilen, Seiten hinzufügen, drehen, sortieren oder entfernen sowie Office-Daten und Bilder importieren. Außerdem konvertiert sie PDF-Dateien in andere Formate, kann sie komprimieren und Text per OCR-Funktion extrahieren. Ebenso ist es damit möglich, Overlays einzufügen und Stapelverarbeitungen durchzuführen. Wer das Desktop-Programm nicht installieren will, kann auf viele der Funktionen auch online zugreifen. Hinter PDF24 Creator steht der deutsche Informatiker Stefan Ziegler.