Das Thema digitale Transformation beschäftigt auch den Mittelstand schon seit Jahren. Der Cloud-Monitor 2017 hat gezeigt, dass nun der deutsche Mittelstand in Sachen Cloud Computing-Nutzung zu Konzernen und Großunternehmen - die hier Vorreiter waren - praktisch aufgeschlossen hat.

Angebote wie Software as a Service (SaaS) werden im Zuge der digitalen Transformation auch im Mittelstand immer relevanter. Aber was halten Unternehmen ganz konkret von den aktuellen Cloud-Angeboten? Wie bewerten sie sie im Hinblick auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und Risiken? Und wie schätzen Unternehmen heute die Themen Datenschutz, Datensicherheit und Datenhoheit ein? Sind alle Bedenken jetzt Vergangenheit?

Um diese Fragen beantworten zu können, laden die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und die forcont business technology gmbh dazu ein, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Die Initiatoren der Befragung möchten herausfinden, ob sich die Anforderungen der Nutzer mit den Angeboten der Cloud-Anbieter decken und welche Unterschiede es gibt.

Wichtig ist auch die Frage, ob Unternehmen eher geneigt sind, Vorbehalte zu überwinden, wenn sich ihnen durch Cloud-Angebote Wettbewerbsvorteile eröffnen. Ein Ziel der Umfrage ist es, mögliche Synergien zu identifizieren, von denen beide Seiten, Anbieter und Nutzer, profitieren. Sehr interessant wird auch der Vergleich mit der Umfrage, die dieselben Initiatoren schon vor zwei Jahren, im Herbst 2015, durchgeführt haben.

Die erste Umfrage hat große Vorbehalte gegenüber den sensiblen Themen Datensicherheit und Datenschutz offengelegt: 60 Prozent der Unternehmen, die bis dato keine Cloud-Dienste genutzt haben, äußerten Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und -schutz.

Zudem sahen 44 Prozent in ihren Organisationen keinerlei Bedarf an SaaS-Anwendungen, während sich etwa ein Drittel der Befragten um die Performance und die Integrationsfähigkeit einer Cloud-Lösung in die bestehende IT-Infrastruktur sorgte. Hinzu kam, dass 32 Prozent der Befragten den großen Einführungsaufwand scheuten. Hat sich daran inzwischen etwas geändert? Darüber soll die neue Studie Aufschluss geben.

Die neue Umfrage läuft bis 30. September 2017, die Ergebnisse stehen den Teilnehmern im Anschluss zur Verfügung. Die Datenerhebung erfolgt anonymisiert, eine Datenweitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Unter allen Teilnehmern verlost forcont fünf Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro. (OE)

Hier geht's zur Umfrage. (oe)