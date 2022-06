Artec IT Solutions hat Robin N. Homberg und Deniz Duru neu in sein Vertriebsteam geholt. Der deutsch Hersteller von Produkten für Datenmanagement, Datensicherheit und Live-Archivierung will mit den Neuzugängen die aktuell wichtigen Themengebiete Cyber Defense und Microsoft 365 stärker angehen.

Robin N. Homberg wird als Sales Manager vor allem Projekte im Bereich Cyber Security und Cyber Defense unterstützen und begleiten. Durch frühere Stationen in den Bereichen CAD-, CRM- und ERP-Software sowie zuletzt als Sales Director bei Vantago, einem Anbieter von Individualsoftware, verfügt Homberg über umfangreiche Erfahrung im IT-Vertrieb. Er hat außerdem bereits Partner und Kunden hinsichtlich elektrischer Betriebssicherheit aus juristischer Sicht beraten.

Deniz Duru wird als Account Manager seinen Fokus bei Artec IT Solutions auf die Absicherung von Microsoft 365 richten. Duru hat Informationssystemtechnik studiert und zuletzt in der technischen Kundenbetreuung gearbeitet. Frühere Arbeitgeber waren unter anderem der Telekommunikationshersteller Pan Dacom Direkt und das Heiztechnik-Unternehmen Viessmann.

"Sowohl der Schutz vor Cyber-Attacken als auch die Frage der optimalen und rechtssicheren Datenaufbewahrung in Microsoft-365-Infrastrukturen sind zentrale Herausforderungen, die viele Unternehmen aktuell und in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen", sagt Artec-Geschäftsführer Jerry J. Artishdad. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Deniz Duru und Robin N. Homberg zwei neue Kollegen gewinnen konnten, die uns menschlich und fachlich bereichern. Beide bringen Erfahrung und Know-how mit, wovon auch unsere Partner und Kunden profitieren können."

Das Angebot von Artec IT Solutions umfasst Datenmanagement- und Datensicherheits-Lösungen. Es reicht von der Erfassung, über die effiziente Nutzung und sichere Speicherung bis hin zur rechtskonformen Archivierung von Unternehmensdaten. Dazu stehen das modular aufgebaute Datenmanagement-System EMA, der Massenspeicher Vstor Vault sowie mit Firegate VPN eine Option zur sicheren Anbindung von Cloud-Diensten zur Verfügung. Alle Lösungen sind sowohl On-Premises als auch Cloud-basiert einsetzbar und lassen sich über die hauseigene Tools in bestehende Fachanwendungen und Portallösungen einbinden



