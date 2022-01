Atera, Anbieter einer Plattform für Remote Monitoring & Management (RMM) und Professional Service Automation (PSA), nutzt die erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 77 Millionen Dollar Ende 2021, um sich vertrieblich besser und breiter aufzustellen. Das macht sich auch in der Betreuung des deutschen Marktes bemerkbar: Der für die DACH-Region zuständige Regional Manager Jan van der Marel kann künftig auf die Unterstützung von Martin Jäger und Isabel Deufel zurückgreifen.

Martin Jäger ist als Organic Growth Manager in der DACH-Region neu an Bord, Isabel Deufel unterstützt nun das bestehende Customer Success Team. Damit will Atera künftig schneller und spezifischer auf lokale Anforderungen der Kunden eingehen.

"Ich freue mich, den deutschen Markt nun für Atera auszubauen", sagt Jäger."Es liegt viel Arbeit vor uns, und zugleich bietet die aktuelle Marktlage immense Chancen. Wir wollen und werden in den kommenden Monaten noch mehr deutsche IT-Profis und MSPs für Atera gewinnen. Im engen Austausch mit den Kunden wollen wir immer wieder neue Wege finden, deren Arbeitsabläufe in Sachen IT-Management und Monitoring zu vereinfachen."

Atera richtet sich mit seiner Cloud-Plattform an MSPs und mittelgroße Systemhäuser. "Da sich der globale IT-Markt verändert hat, ist die schnelle und einfache Bereitstellung von IT-Diensten wichtiger denn je, um den reibungslosen Betrieb von Unternehmen aufrechtzuerhalten", sagt van der Marel, der das Deutschland-Geschäft seit Frühjahr 2021 aufbaut.

"Ziel von Atera war von Anfang an, IT einfach zu machen, Fachkräfte von Routineaufgaben zu entlasten, damit die Kunden sich stattdessen auf die Projekte konzentrieren können, die wirklich von Interesse sind", betont van der Marel. Dabei sieht der Anbieter vor allem in von mittelständischen Unternehmen geprägten Ländern wie Deutschland einen immensen Bedarf. Die Verstärkung des deutschen Teams soll helfen, den nun zu bedienen.

