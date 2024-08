"Die Förderung von jungen Nachwuchstalenten ist ein zentraler Bestandteil unseres Personalkonzeptes", sagt Andreas Lüning, Mitgründer und Vorstand bei G Data CyberDefense. Deshalb hat das Unternehmen am Firmensitz in Bochum auch zum Ausbildungsstart 2024 wieder fünf Auszubildende begrüßen können.

Die Lehre zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ermöglicht es zwei Auszubildenden, Programmiersprachen zu lernen. Zudem können sie aktiv bei der Entwicklung neuer Software unterstützen. Eine Systemintegratorin lernt, wie sich Fehlerursachen beseitigen lassen und wirkt bei der Einrichtung von Netzwerken und Datenbanksystemen mit. Als Kaufleute für Büromanagement bekommen zwei weitere junge Erwachsenen vermittelt, wie sie effektiv komplexe Büro- und Geschäftsprozesse bearbeiten.

Die dreijährige Ausbildung bei G Data ist in jedem der Berufe vielfältig gestaltet: Neben der umfassenden Ausbildung in den Fachabteilungen erhalten die Auszubildenen auch Einblicke in die Arbeit anderer Teams im Unternehmen.

"Unsere praxisnahe Ausbildung integriert die neuen Mitarbeitenden aktiv ins Tagesgeschäft und bereitet sie optimal auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vor", erklärt Lüning. "Dabei legen wir besonderen Wert auf digitale Kompetenzen, technisches Know-how und wichtige Soft Skills wie effektive Kommunikation und Flexibilität."

Bevor für die Nachwuchskräfte die Arbeit in ihren ersten Fachabteilungen beginnt, lernen sie während der Einführungstage das Unternehmen, den Campus und auch einander näher kennen. Am ersten Tag erhielten sie eine Führung durch das G Data Museum und machten eine Tour durch das geschichtsträchtige Firmengelände mit.

Mehr zum Thema

Berufsstart 2023 in Bochum

Was bringt IT-Firmen der Girls´Day?

Das war der Channel-Nachwuchs 2022

Erster Arbeitstag bei G Data