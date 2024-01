Die insolvente Gigaset Communications GmbH veräußert den operativen Geschäftsbetrieb im Rahmen eines Asset Deals an die Snom Solutions GmbH aus Berlin. Hinter der steht die VTech Holdings Limited aus Hongkong. Sie ist nicht nur Produzent von elektronischem Lernspielzeug für das Kleinkind- und Vorschulalter, sondern in den USA auch Hersteller von Festnetztelefonen.

Mit der vollständigen Umsetzung der Transaktion rechnet der Käufer am 2. April 2024. Dann sollen die immateriellen Vermögenswerte, einschließlich aller IP-Rechte, Grundstücke, Anlagen und Einrichtungen, technischen Anlagen und Maschinen sowie der Lagervorräte im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von DECT-Telefonen an die Snom Solutions GmbH übertragen werden. "Auf dieser Basis erfolgt dann die geplante Neuausrichtung und wirtschaftliche Zukunftssicherung des operativen Geschäftsbetriebes", teilen VTech und Snom mit.

VTech übernimmt auch Produktion in Bocholt

Die Gigaset AG mit Sitz in Bocholt ist eigenen Angaben zufolge in Europa Marktführer bei DECT-Telefonen. Sie beschäftigt rund 850 Personen und ist mit ihrem Vertrieb in über 50 Ländern aktiv. Neben DECT-Schnurlostelefonen werden seit 2018 auch Android-basierte Smartphones, Cloud-gesteuerte Smart-Home-Anwendungen sowie Telefonie-Lösungen für Selbständige, KMU und Enterprise-Kunden angeboten.

VTech erwirbt ausdrücklich auch die Produktionsstätten in Bocholt. "Durch die Übernahme der Vermögenswerte von Gigaset wird VTech in der Lage sein, seine führende Position bei Schnurlostelefonen für Privathaushalte zu stärken, Absatzkanäle und Produktportfolio weltweit zu erweitern sowie die Produktionspräsenz in Europa zu intensivieren", teilt das Unternehmen mit." Die Akquisition ergänze auch "die globalen Forschungs- und Entwicklungsteams von VTech kompetenztechnisch" und schaffe "Synergien bei der technologischen Entwicklung von Produkten unter dem Gesichtspunkt der gesamtbetrieblichen Effizienz."

"Das Produktportfolio, die europäische Marktführerschaft, die fortschrittlichen F&E-Kapazitäten und die Fertigungsexzellenz von Gigaset ergänzen sich hervorragend mit VTech", sagte Hillson Cheung, President VTech Telecommunication Products. "Mit den finanziellen Möglichkeiten von VTech und der Unterstützung des Managements wird es Gigaset möglich sein, die Geschäftsaktivitäten nach der Übernahme fortzusetzen, um nachhaltiges Wachstum und eine gesunde Unternehmensentwicklung sicherzustellen."

"Als Teil der VTech-Familie werden wir eine solide Grundlage haben, um nicht nur die Beziehung zu unseren globalen Geschäftspartnern zu stärken, sondern auch unsere Produkte so zu gestalten, dass sie noch mehr private und geschäftliche Kunden erreichen werden", sagt Gigaset-CEO Magnus Ekerot. Man bekomme damit eine Plattform, "um eine neue Ära des Wachstums einzuläuten."