Helge Scherff hat den Value Add Distributor Wick Hill, der dann zu Nuvias wurde und schließlich zur Infinigate Gruppe kam, wie kein anderer geprägt. So war das Erstaunen und Bedauern bei vielen Weggefährten groß, als publik wurde, dass Scherff und Infinigate künftig getrennte Wege gehen (ChannelPartner berichtete).

In einem Post im Business-Netzwerk LinkedIn hat sich Scherff nun zu Wort gemeldet: "Nach fast 23 unglaublichen Jahren bei Wick Hill, das dann zu Nuvias wurde und jetzt Infinigate Deutschland ist, ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", schreibt er.

Diese lange Reise sei von vielen unvergesslichen Momenten, großen Erfolgen und vor allem von wunderbaren Kollegen, Partnern und Herstellern, von denen einige zu wahren Freunden geworden sind, geprägt worden. "Es fällt mir nicht leicht, Abschied zu nehmen, aber ich blicke mit Freude und Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück. Wir haben gemeinsam so viel erreicht und ich bin stolz auf das, was wir zusammen aufgebaut haben", so Scherff.

Besonderen Dank an die Weggefährten

Sein besonderer Dank geht an Ian Kilpatrick, damals Chairman der Wick Hill Group und Managing Director Ken Ward, die ihm vor 23 Jahren die Chance gegeben hatten, "diese wunderbare Reise" überhaupt anzutreten.

Scherff hebt die Begegnungen vor, die seinen Weg bereichert und ihn beruflich sowie persönlich geprägt haben: "Ich durfte in dieser ganzen Zeit viele großartige Menschen kennenlernen, die mich inspiriert haben und von denen ich viel lernen durfte", berichtet er.

Bevor er sich "in ein neues Abenteuer" stürzt, will sich Scherff "eine lang ersehnte Auszeit" gönnen. Diese soll durch eine ausgiebigen Italien-Trip gekrönt werden. Dazu habe bisher immer die Zeit gefehlt. "Mit neuer Energie und voller Vorfreude auf das, was kommt, bin ich gespannt auf neue Herausforderungen und spannende Projekte", schließt Scherff.

Wie es bei Infinigate ohne Scherffs Unterstützung weitergeht, hat der VAD vor einigen Tagen verlauten lassen: "Für das neue Geschäftsjahr 2024/2025 wird sich Infinigate auf die Stärkung der Partnerschaften mit den Ökosystemen der Corporate System Reseller und Global System Integratoren konzentrieren, auf die schnell wachsende Entwicklung des SaaS-Geschäfts und auf die Bereicherung des Wertversprechens der Cloud Center of Excellence, das darauf ausgerichtet ist, die Communities der CSPs, MSPs und MSSPs zu unterstützen und zu fördern", erklärte das Unternehmen.

