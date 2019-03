Die Audiovisual Integrated Experience Association (AVIEA) schlägt Alarm: Es drohe ein "erheblicher Mangel an Fach- und Nachwuchskräften" in der AV-Branche, heißt es von dem Verband. Mit einem Job-Portal für Berufseinsteiger will die Interessenvertretung nun gegensteuern.

Die Online-Plattform unter www.av-karriere.de legt den Schwerpunkt auf Karrierechancen im audiovisuellen Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Informationen zu verschiedenen Berufsbildern und Tätigkeitsfeldern sowie den entsprechenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden auch potenzielle Arbeitgeber vorgestellt.

Direkt Bewerbungen versenden

Laut AVIEA konnte man bereits bereits über 50 Unternehmen für die Initiative gewinnen. Interessenten können sich auf der Homepage nicht nur über die Branche und Arbeitgeber informieren, sondern sogar im Anschluss direkt eine Bewerbung über das Portal versenden.

Lesen Sie auch: Great Place to Work 2020 / Beste ITK-Arbeitgeber 2020 gesucht

Peter Schädel, European Marketing Manager von AVIEA, liegt die Nachwuchsarbeit des Verbands besonders am Herzen: "Mit unserem gut gepflegten Netzwerk und besten Beziehungen zu Vertretern aus Bildung und Wirtschaft war es naheliegend, ein Karriereportal zu schaffen", erklärt er. Die AV-Branche sei so facettenreich und dies wolle man Berufseinsteigern aufzeigen.