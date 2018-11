Eine gute und attraktive Arbeitsplatzkultur ist für ITK-Unternehmen das A und O, um Mitarbeiter zu Bestleistungen zu befähigen und neue Talente zu gewinnen. Daher führt das Great Place to Work Institut mit der COMPUTERWOCHE und dem Bitkom erneut eine branchenweite Befragung zur Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität in den Unternehmen der ITK-Branche durch. Angeschlossen ist der Great Place to Work® Wettbewerb "Beste Arbeitgeber in der ITK", der bereits zum achten Mal ausgerichtet wird.

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können große, mittelständische und kleine ITK-Unternehmen ab 10 Beschäftigten sowie große IT-Abteilungen ab 50 Mitarbeitern aus Betrieben anderer Branchen. Die Anmeldung ist ab jetzt möglich, Frühbucher erhalten bis zum 31. Januar 2019 einen Rabatt.

Geschäftsführer und Personalverantwortliche erfahren auf Basis einer Mitarbeiterbefragung und eines Kultur Audits,

wo das eigene Unternehmen in puncto Arbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität derzeit steht,

welches Vertrauen die Mitarbeiter in die Führung haben,

wie sehr sie sich mit ihrer persönlichen Tätigkeit und dem Unternehmen identifizieren und

wie stark der Teamgeist und der gemeinsame Spaß bei der Arbeit ausgeprägt sind.

Auf Grundlage des Vergleichs mit Durchschnittswerten und den Top-Arbeitgebern der ITK-Branche liefern die Great Place to Work Experten Ihrem Unternehmen wertvolle Erkenntnisse und Impulse für die Weiterentwicklung.

Auszeichnung der Besten

Darüber hinaus erhalten die besten Unternehmen des Teilnehmerfeldes das international anerkannte Great Place to Work Qualitätssiegel, differenziert nach Größenklassen. Zudem nehmen die Gewinner des Wettbewerbs "Beste Arbeitgeber in der ITK" automatisch am branchenübergreifenden Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" von Great Place to Work teil (möglich ab einer Unternehmensgröße von 50 Mitarbeitern).

Seit dem ausgehenden letzten Jahr bietet Great Place to Work auch starke Impulse für Ausbildungsbetriebe. So können Unternehmen der ITK-Branche mit demZertifikat für Ausbildungsbetriebe «Great Start!» neben der Wettbewerbsteilnahme auch gezielt ihre Attraktivität für junge Berufseinsteiger unter Beweis stellen.

Die Teilnahme an den Befragungen zur Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität ist auch ohne eine Teilnahme am Wettbewerb möglich. ITK-Unternehmen, die es im Rahmen des Wettbewerbs nicht auf die Beste-Arbeitgeber-Liste schaffen, bleiben zudem anonym und profitieren wie alle Teilnehmer von der wertvollen Standortbestimmung und Entwicklungsunterstützung.

Erfahren Sie hier, wie ITK-Unternehmen von ihrer Teilnahme an den bisherigen Befragungen und dem Wettbewerb profitiert haben.

Eine ausführliche Infobroschüre und die Anmeldeunterlagen finden Sie hier zum Download.

Auszeichnungsmöglichkeit für Systemhäuser

In Kooperation mit ChannelPartner, dem Fachmedium für die Systemhäuser-Branche von IDG, hat Great Place to Work in 2018 erstmals die besten Arbeitgeber in einer entsprechenden Sub-Kategorie ausgezeichnet. Damit setzen die beiden Partner ein starkes Zeichen für attraktive Unternehmen dieses Geschäftsfeldes, die im 'War for Talents' oftmals im Schatten anderer IT-Schaffender stehen. Somit winkt im Rahmen des Wettbewerbes "Beste Arbeitgeber in der ITK" für Systemhäuser die Chance auf doppelte Auszeichnung!

Das sind die besten ITK-Arbeitgeber 2018

In einem großen Special präsentieren sich 30 Unternehmen, die zu den 70 besten ITK-Arbeitgebern 2018 gehören. Hier erfahren Sie, was diese besten ITK-Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter tun, was die Mitarbeiter über ihre Arbeitgeber sagen, was Geschäftsführern und Personalleitern wichtig ist und wo sie sich bei den besten Arbeitgebern bewerben können.