Die Sicherheitsfirma Avast, die zum Gen-Konzern gehört, bietet ihre Sicherheitssuite Avast One nun in einer weiteren Variante an. Silver One soll eine Lücke zwischen der bisher verfügbaren kostenlosen, grundlegenden Schutzstufe und den Premium angeboten schließen.

Vier Sicherheitsstufen

Damit besteht die Avast-One-Produktfamilie nun aus den vier Stufen Avast One Basic, Avast One Silver, Avast One Gold sowie Avast One Platinum. Die neue Stufe sei ein wichtiger Schritt, "damit die Nutzer eine aktive Rolle beim Schutz vor Cyberangriffen übernehmen können", sagte Leena Elias, Chief Product Officer bei Gen.

Zusätzlich zum Basisschutz, der bereits in Avast One Basic enthalten ist, bietet die neue Silver-One-Variante erweiterte Funktionen, die bisher Avast One Gold vorenthalten waren. So schützt Silver One bis zu drei Endgeräte (PC, Mac, Android oder iOS), soll Spam erkennen und ausfiltern und für mehr Schutz beim Online-Shopping und -Banking sorgen.

Außerdem enthält Silver One einen Schutz für eine eventuell installierte Webcam sowie eine erweiterte Firewall, die mehr Möglichkeiten als die zum Beispiel in Windows integrierte Brandmauer bieten soll.

Die Gold-Variante kann dann bis zu fünf Endgeräte schützen und vor Passwort-Leaks warnen. Dazu kommen ein integriertes VPN (Virtual Private Network) und weitere Funktionen. Während die Basic-Version kostenlos ist, soll Silver One 80 US-Dollar im Jahr kosten. Für die Goldversion berechnet Avast 180 US-Dollar im Jahr. Das neue Silver One ist ab sofort erhältlich.