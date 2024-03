Intego Privacy Protection, Cyberghost und Norton im Vergleich: Das sind die drei wichtigsten Eigenschaften Ein VPN-Dienst kann das Surfen etwas verlangsamen, wir zeigen bei drei besonders beliebten Diensten, was es damit auf sich hat. 1. Zahl der Standorte Verwendet wird VPN häufig für das Umgehen des sogenannten Geoblockings. Hier unterscheidet sich die Zahl der auswählbaren Länder stark: Während Norton während unseres Tests nur 29 Länder als virtuelle Standorte bietet, sind es bei Intego 83 und Cyberghost laut eigenen Angaben sogar 91. Wollen Sie den Dienst aber nur für die Absicherung seiner Verbindung nutzen, ist ein naher deutscher Server die schnellste Option. Hier ist üblicherweise eine Automatik-Auswahl angeboten, bei der automatisch der schnellste Server gewählt wird. Für Anwender, die mit dem VPN besondere Dienste nutzen wollen, gibt es ebenfalls Voreinstellungen. Norton bietet eine für Torrents optimierte Region, Intego eine für Streaming von US-Diensten. Bei Cyberghost können Sie sogar „UK BBC iPlayer“ oder „USA Netflix“direkt auswählen. 2. Performance Vor allem bei der Nutzung eines nahen deutschen Servers sollten Sie beim Surfen kaum einen Performanceverlust spüren. So sank bei den drei Diensten das Download-Tempo um knapp 3 Prozent, die Latenz um etwa 25 Prozent. Deutlichere Unterschiede gibt es bei der Verbindung mit einem weiter entfernten Server, etwa in den USA. Bei Intego und Cyberghost sank die Latenz dann auf 175 und 177 ms, bei Norton sogar auf 222 ms. Bei Norton reduzierte sich außerdem die Download-Rate besonders stark, auf 42,6 Mbit/s. Die Messdaten haben wir in einer folgenden Tabelle aufgeführt. 3. Sicherheit Für hohe Datensicherheit sollte ein VPN-Dienst bestimmte Standards erfüllen, die Verschlüsselung erfolgt bei allen Testkandidaten mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Intego bietet neben dem üblichen OpenVPN oder IKEv2 die modernere Technologie Wireguard, auch bei Cyberghost können Sie vom voreingestellten Protokoll IKEv2 ebenfalls zu Wireguard wechseln. In einigen Ländern sind VPN-Dienste verboten, der Dienst von Intego bietet deshalb zusätzliche Optionen wie Shadowserver und Multihop, über die Sie Ihr Surfverhalten zusätzlich anonymisieren. Die Dienste bieten zudem das Blocken von Werbung an. Auch dies kann ein Mehr an Sicherheit gewährleisten. Bei dieser Anonymisierung sollten Sie aber einige Dinge beachten: Bei der Nutzung eines VPN-Dienstes ist der Surfer zwar nach außen abgesichert, für den Anbieter sind Sie aber ausspähbar. Schon durch den Bezahlvorgang werden Sie schließlich identifizierbar, Cyberghost bietet deshalb den Kauf von Guthaben per Prepaid-Gutschein an. Positiv ist da der öffentliche Transparenz-Report von Cyberghost, der Anbieter verspricht ausdrücklich keine Nutzeraktivitäten zu erfassen. Hinter Norton und Intego stehen allerdings in den USA ansässige Firmen, hinter Cyberghost die Firma Kape mit Sitz in Israel. Völligen Schutz vor staatlichen Akteuren sollten Sie da besser nicht erwarten. Fazit: Für die meisten Anwendungen bieten die Dienste ausreichend Leistung. Suchen Sie aber einen performanten Dienst, haben Cyberghost und Intego laut Test die Nase vorn. Unterschiede zeigen sich vor allem bei der Leistung der ausländischen Server und beim Funktionsumfang.