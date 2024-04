Bei der Vermarktung der Fritz-Produkte des Berliner Netzwerkspezialisten AVM spiel der Channel eine wesentliche Rolle. "Unsere Partnerschaft mit dem Fachhandel ist von großer Bedeutung für uns. Wir schätzen die enge Verbindung und das Vertrauen, das durch ihre direkte und vertrauensvolle Beratung entsteht", bestätigt Florian Candas, der im AVM Channel Sales den den Bereich B2B leitet.

So ist das AVM-Roadshow-Format "Solutions Tour" ein wichtiger Bestandteil der direkten Kommunikation und Interaktion zwischen Resellern und dem Hersteller. Bei der Tour durch zehn Städte erreichte der Hersteller rund 1.500 Händler. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass bereits eine Woche vor Start der Roadshow sämtliche Plätze vergaben und die Warteliste fast bis zum letzten Platz gefüllt war, berichtet AVM in einem Blog-Beitrag.

Investitionen in Wissenstransfer

Mit dem neu geplanten Partnerprogramm für 2024 will AVM wir verstärkt darauf setzen, neben dem Verkauf auch die Beratung und den Service weiter zu fördern und in den Fokus zu rücken. "Der Fachhandel ist für uns nicht nur ein Verkaufskanal, sondern ein wertvoller Partner, der uns dabei unterstützt, unsere Fritz-Produkte optimal zu präsentieren und zu vertreiben", präzisiert Candas. Man wolle umfassend in das Thema Wissenstransfer durch Schulungen und Informationsmaterial investieren, um die Fachhandelspartner in ihrer Rolle zu stärken.

Als Gastfirmen waren der Infrastruktur-Dienstleister K-tel Communications GmbH und die Firma Kaiser GmbH und Co. KG für Glasfaserkabel-Verlängerungen an einigen Standorten dabei und konnten zahlreiche Fragen beantworten. Auch das abschließenden Get together nutzen die Teilnehmer für einen regen Austausch.

Virtuelles Ladenlokal

Ein besonderer Fokus lag auf den Themen Glasfaser, Wi-Fi 7 und Smart Home. Derzeit wird der Glasfaserausbau von den Providern stark vorangetrieben und Millionen neuer Anschlüsse geschaffen. Dies birgt ein enormes Umsatzpotenzial an glasfaserfähigen Produkten.

AVM zeigte auf der Roadshow, wie Fachhändler diese Chance optimal mit der FRITZ!Box 5690 Pro nutzen können. Zusätzlich wurde mit der FRITZ!Box 6670 Cable der erste All-in-one-Router für Kabel mit Wi-Fi 7 gezeigt. Die FRITZ!Box 5690 Pro und 6670 Cable bieten darüber hinaus ein umfassendes Smart-Home-Erlebnis, das auf den bewährten Standards DECT ULE und Zigbee basiert.

Außerdem informierte AVM die Fachhändler über das umfangreiche Angebot mit Schulungen und Material. So wurde ein virtuelles Ladenlokal vorgestellt, das den Fachhändlern sowohl Anregung für die Gestaltung des POS gibt und über das direkt mit wenigen Klicks das Material bestellt werden kann.

