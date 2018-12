Barbara Frei studierte Ingenieurswissenschaften an der ETH Zürich und promovierte dort 1997. Anschließend schloss sie ein MBA-Studium an der IMD Business School in Lausanne erfolgreich ab.

1988 startete Frei ihre Karriere als Entwicklungsprojektleiterin für Motoren und Antriebe bei der ABB Schweiz AG. Danach war sie dort über acht Jahre auf führenden Positionen europaweit tätig, bevor sie Ende 2016 als Deutschland-Chefin zu Schneider Electric wechselte.

Dort stieg sie nach einem halben Jahr zur Präsidentin der neugegründeten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) auf, mit der Beförderung zum Executive Vice President von Schneider Electric Europe Operations folgte der nächste Karriereschnitt für die 48-Jährige.

Frei freut sich schon darauf, das Wachstum von Schneider Electric in Europa zu beschleunigen: "Eines meiner Ziele ist es, unser Unternehmen, unsere Innovationen und den Mehrwert unserer Lösungen in unseren vier Endmärkten Gebäude, Rechenzentren, Industrie und Infrastruktur bekannter zu machen."