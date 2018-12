Ohne digitale Prozesse und Unterstützung funktioniert heute kein Unternehmen mehr. Egal ob die eingehend Post gescannt wird, Mitarbeiter im Lager über das WLAN ihre Aufgaben abrufen, Bestellungen über die Website angenommen oder einfach im Büro am Computer gearbeitet wird: Überall steckt IT dahinter - und Informationstechnologie funktioniert nur mit Strom. Zuverlässige Stromversorgung ist daher eine unabdingbare Voraussetzung für die Digitalisierung.

Das Tückische daran: Selbst kurze Ausfälle oder lediglich Störungen der Stromzufuhr können erhebliche negative Folgen haben. Dieser Fall tritt häufiger ein, als die meisten denken, denn die möglichen Ursachen sind zahlreich. Dazu zählen nicht nur Blitzeinschläge bei Gewittern und der berühmte Bagger, der das Versorgungskabel durchtrennt. Ob Autos gegen einen Verteilerkasten fahren oder mit einem Leitungsmasten kollidieren, Verteiler durch Verkehrsunfälle beschädigt werden oder ein Marder in einem Umspannwerk am Kabel knabbert, das Ergebnis ist immer dasselbe: Der Strom fällt aus.

Die Folgen sind fast ebenso vielfältig wie die Ursachen. Die Berliner Zeitung etwa musste nach einem Stromausfall eine Notausgabe herausbringen, die Universität Bochum tausende Studenten nach Hause schicken und im einem hessischen Supermarkt fielen nicht nur die Kassen aus, auch die Kassiererinnen waren auch im Supermarkt eingesperrt, weil die elektrischen Türöffner nicht mehr funktionierten.

Und diese Ereignisse sind noch vergleichsweise harmlos. Viel gravierender und teurer wird es, wenn plötzlich IT-Anlagen ausfallen, auf denen unternehmenskritische Systeme laufen. Sie können zwar bei einem längeren Stromausfall auch mit einer USV nicht unbegrenzt weiter betreiben werden, eine passend dimensionierte USV-Anlage mit geeigneter Management-Software sorgt jedoch zumindest dafür, dass die Systeme geordnet heruntergefahren werden. Das vermeidet ärgerlichen und kostspieligen Datenverlust durch einen harten Absturz.

Was leistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung?

Bei einem Ausfall des Stromnetzes springt automatisch die USV ein. Im Small- und Home-Office-Umfeld informieren USV-Anlagen oft mit Warnton und LED-Licht, wenn sie anspringen. Im professionellen Umfeld übernimmt diese Aufgabe eine Software. Je nach Konfiguration informiert sie die Verantwortlichen per E-Mail und/oder SMS. Außerdem bereitet sie das geordnete Herunterfahren der abgesicherten Rechner vor, falls der Ausfall länger andauert, als der Akku der USV-Anlage Strom liefern kann.

Schutz vor einem unkontrollierten Ausfall ist aber nicht der einzige Nutzen einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Sie fängt auch Stromschwankungen und Spannungsspitzen ab. Das wird immer wichtiger. Denn je weiter die angeschlossenen Rechner entwickelt sind und je weiter die verbauten Komponenten - von der CPU über den Arbeitsspeicher bis zur Festplatte -, sich an die Grenzen der Physik tasten, um letzte Leistungsreserven herauszuholen, umso empfindlicher reagieren sie selbst auf kleine Unregelmäßigkeiten der Stromversorgung. Nicht zuletzt gehen Experten davon aus, dass durch die Energiewende mit einer immer stäker lokal verteilten Stromerzeugung Unregelmäßigkeiten im Netz zunehmen werden.

Diese Unregelmäßigkeiten müssen aber nicht einmal aus dem öffentlichen Netz kommen: Auch der Start leistungshungriger Verbraucher im selben Gebäude kann sie verursachen. In Büroumgebungen können zusätzlich durch Kopierer sogenannte harmonischer Oberschwingungen in die Leitung übertragen werden. Folgen sind zum Beispiel auch auf den ersten Blick unerklärliche und nicht reproduzierbare Software-Fehler. Schätzungen gehen davon aus, dass fast zwei Drittel solcher Fehler auf Störungen der Stromversorgung zurückzuführen sind. Aber auch der Verlust von Daten oder gar Schäden an der Festplatte sind möglich.

Welche Arten von USV-Anlagen gibt es?

Eine professionelle USV-Anlage beugt so etwas vor. Sie überbrückt nicht nur die Zeit bei einem vollständigen Stromausfall, sondern sorgt auch im Normalbetrieb für eine für den Betrieb ideale Spannung. Der Strom wird durch sie hindurchgeleitet und dabei gefiltert. Grundsätzlich werden bei einer unterbrechungsfreien Stromversorgung drei Funktionsprinzipien genutzt:

Offline (auch als "Standby) bezeichnet

Line-Interactive (auch Netzinteraktiv-, Delta-Conversion- oder Single-Conversion-USV)

Online (auch Double-Conversion- oder Dauerwandler-USV genannt)

Offline-USV

Eine Offline-USV (nach IEC 62040-3.2.20 der USV-Klasse 3) ist für die Absicherung einzelner Geräte, etwa eines PCs oder eines Kassensystems, gedacht. Diese besonders preiswerten USVs springen ein, wenn der Strom ausfällt beziehungsweise wenn die Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet. Wie die Bezeichnung "Offline-USV" schon nahelegt, steht das Gerät quasi als Beobachter daneben und wird im Notfall aktiv. Das allerdings kann das sehr schnell gehen. Die Reaktionszeit beträgt vier bis zehn Millisekunden und kann von aktuellen Rechnern normalerweise selbst überbrückt werden. Um die Spannungsaufbereitung kümmern sich Offline-Systeme jedoch nicht.

Dieser USV-Typ wird mit "Offline" bezeichnet, weil er nur bei einem Spannungsausfall aktiv wird. Unterschreitet die Spannung einen bestimmten Wert, gehen diese Einheiten über einen Schalter zum Batteriebetrieb über. Dabei kommt es zu Verzögerungen von vier bis zehn Millisekunden. Die können jedoch von den meisten Computern problemlos selbst überbrückt werden.

Line-Interactive USV

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Line-Interactive-Technologie (nach IEC 62040-3.2.18 oder Klasse 2) schützt vor komplettem Stromausfall und bereitet im Regelbetrieb die Spannung in wichtigen Bereichen auf. Dazu wird der Strom immer über die USV geleitet. Sie kann so Spitzen abfedern oder bei einem Abfall die Spannung wieder auf den Normalwert heben.

Die Reaktionszeit ist mit zwei bis vier Millisekunden kürzer als bei einer Offline-USV. Damit bietet eine Line-Interactive beziehungsweise Double-Conversion USV Schutz vor kurzzeitigen Unter- und Überspannungen, ist aber noch günstiger als eine Online-USV. Der Wirkungsgrad liegt bei modernen USV-Systemen dieser Klasse zwischen 95 und 98 Prozent. Sie "verbrauchen" also selber kaum Strom.

Online-USV

Wie der Name schon erahnen lässt, versorgt eine Online-USVs (nach IEC 62040-3.2.16 oder Klasse 1) angeschlossene Verbraucher ohne Unterbrechung mit Netzspannung. Auch die ebenfalls gebräuchlichen Bezeichnungen Dauerwandler-USV und Double-Conversion-USV geben Hinweise auf die Funktionsweise. Die Eingangsspannung wird im laufenden Betrieb dauerhaft und zweimal gewandelt: Erst wandelt die USV die Netzspannung in Gleichspannung, die wandelt sie dann wieder in Wechselspannung für die angeschlossenen Verbraucher um. Das hat den Vorteil, dass die Ausgangsspannung einer perfekten Sinuskurve sehr nahekommt. Empfindliche Geräte erhalten so Strom bester Qualität, was sich positiv auf Funktion und Lebensdauer auswirkt.

Selbst bei einem kompletten Ausfall des Stromnetzes merkt man davon nichts, da alle Geräte ihren Strom ohnehin ständig von der USV-Anlage bekommen. Diese wendet dafür allerdings einiges an Arbeit auf, was den Grundgesetzen der Physik zufolge dazu führt, dass elektrische Verluste und Abwärme entstehen.

Es ist deshalb beim Kauf einer Online-USV besonders wichtig, auf einen hohen Wirkungsgrad zu achten. Außerdem sind bei einer Online-USV die Akkus ständig im Einsatz. Damit sie ihre Leistungsfähigkeit erhalten, sollten sie regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Dies ist auch im Rahmen eines Managed Service für USV-Anlagenmöglich.

