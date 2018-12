Ohne Strom geht gar nichts mehr. Schmerzlich bewusst wird das den meisten beim Smartphone: Geht der Akku zur Neige, beginnt die Panik. Hektisch wird dann nach der nächsten Steckdose gesucht. Wohl dem der dann vorgesorgt hat und auf eine gut aufgeladene Powerbank zurückgreifen kann.

Im privaten Umfeld zuhause, im Home Office und im Geschäftsleben wird dagegen oft blind darauf vertraut, dass Strom immer da ist. Schließlich sind die benötigten Geräte mit einem Netzkabel direkt mit der Steckdose verbunden. Doch selbst da steht nicht immer Energie zur Verfügung.

Unterbrechungen bei der Stromversorgung

Laut Bundesnetzagentur, die in Deutschland aus den von den Netzbetreibern übermittelten Daten eine allgemeine Statistik erstellt und Kennzahlen zur Qualität der Stromversorgung errechnet, gab es 2017 in Deutschland 143.000 meldepflichtige Unterbrechungen der Stromversorgung. Jeder Endverbraucher muss demnach mit einer Versorgungsunterbrechung von gut 15 Minuten pro Kalenderjahr rechnen.

Das erscheint wenig, kann aber aufgrund der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche gravierende Folgen haben. Wenn ein Kassensystem 15 Minuten lang ausfällt, ein Rechner an einem Schalter, ein Kiosk- oder Digital-Signage-System, ein Rechner, der zur Steuerung von Anlagen dient oder Angestellten wichtige Informationen bereitstellt oder nur Router und WLAN ausfallen, wodurch angeschlossene Geräte keinen Internetzugang mehr haben, ist das in vielen Fällen mehr als ärgerlich. Neben Umsatzeinbußen kommen Imageverlust und der Aufwand hinzu, der betrieben werden muss, um die Systeme nach dem Ausfall wieder in Betrieb zu nehmen.

Erschwerend kommt hinzu, dass bei der Bundesnetzagentur lediglich Unterbrechungen von mehr als drei Minuten meldepflichtig sind. Kürzere Ausfälle können aber dieselben Folgen haben und sind Schätzungen von Experten zufolge noch häufiger. Darauf sollten Fachhändler bei der Beratung ihrer Kunden hinweisen. Gelegenheit dazu bietet sich beim Verkauf nahezu jedes höherwertigen technischen Geräts, sei es nun an private oder an gewerbliche Kunden.

Stromausfälle zuverlässig überbrücken

Angeboten wird nahezu alles - von Steckdosenleisten mit integriertem Überspannungsschutz, über kleine USV-Anlagen für einzelne PCs oder Kassensysteme bis hin zu USV-Anlagen mit genügend Reserven für ganze Server-Racks. Die Kosten einer USV-Anlage sind im Verhältnis zu den erworbenen Geräten in der Regel überschaubar, der Nutzen dagegen leicht darstellbar.

Gelingt der Verkauf, sollten Fachhändler zudem die Gelegenheit wahrnehmen, den späteren Service abzuwickeln. Die Batterien in USV-Anlagen unterliegen wie alle Batterien und Akkus einem natürlichen Verschleiß. Sie rechtzeitig zu ersetzen, ist also unabdingbar, wenn die Geräte ihren Dienst lange und zuverlässig verrichten sollen.

Einen Einstieg in das lukrative Segment ermöglicht derzeit APC by Schneider Electric mit einer Rabattaktion auf ausgewählte Geräte zur unterbrechungsfreien Stromversorgung. Die Palette reicht von Modellen, die die Stromversorgung für Einzelgeräte sicherstellen und angeschlossene Systeme gleichzeitig vor Ausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen schützen, bis hin zu Modellen für ausfallsichere Netzwerksysteme.

Noch bis 31. Dezember räumt der Hersteller seinen Händlern dafür 15 Prozent Rabatt ein. Detaillierte Informationen bekommen Interessierte auf der Partner-Website des Herstellers. Dort gibt es zudem Unterstützung bei der Auswahl der richtig dimensionierten USV sowie Hinweise, wie sich Fachhändler in diesem Bereich zum Managed Service Provider weiterentwickeln können.

Jetzt Rabatt sichern

Downloads zu diesem Beitrag:

Sonderkonditionen für Fachhändler auf USV-Business-Produkte von APC by Schneider Electric

Sonderkonditionen für Fachhändler auf USV-Personal-Produkte von APC by Schneider Electric