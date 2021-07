Skout bietet eine ganze Palette an Security-Lösungen feil, etwa ein SIEM-System, eine E-Mail-Sicherheitslösung, einen Ransomware-Blocker, Endpoint-Protection-Software sowie weitere diverse Werkzeuge zu Absicherung von firmeninternen Netzwerken und Cloud-Umgebungen. All diese Module fasst Scout in der eigenen XDR-Plattform (Extended Detection & Response) zusammen.

Diese wiederum eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Managed Service Providern (MSPs), die auf diese Weise kontinuierlich auch sogenannten "Zero Day"-Attacken bei ihren Kunden abwehren können. "Managed Service Provider müssen stets in der Lage sein, die Endanwender ihrer Kunden, deren Geräte und alle Daten, auf die sie mit diesen Geräten zugreifen, vor immer raffinierteren Bedrohungen zu schützen", sagt auch Brian Babineau, Senior Vice President und General Manager bei Barracuda MSP. "Mit der der Technologie von Skout können unsere Partner ihre Sicherheitsdienste rund die Uhr anbieten, um unbekannte Bedrohungen schnell zu analysieren und sie rasch zu beseitigen", so der Manager weiter.

Mit der Integration der Skout-Technologie setzt Barracuda die eigene vorgegeben M&A-Strategie (Merger & Acquisitions) fort. Erst im November 2020 übernahm das Unternehmen nämlich den Zero Trust Access-Anbieter Fyde. Der Abschluss der Skout-Akquisition wird für Juli 2021 erwartet - vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, also der Zustimmung der Behörden und Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen, etwa beim Begleichen des Kaufpreises, über dessen Höhe beide Parteien nichts verlauten ließen.

Mehr zu SASE, XDR und Zero Trust:

