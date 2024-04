Mit einer Europa-Premiere beim "CS2 Major Copenhagen 2024" stellt die eSport-Marke Zowie von BenQ den 25-Zoll-Monitor XL2586X mit Fast-TN-Panel vor. Der neue Full-HD-Monitor glänzt mit 540-Hertz und DyAc 2-Technologie, welche für die hohe Bildwiederholfrequenz und präzise Darstellung von schnellen Bewegungen ohne Artefakte wie Motion Blur oder Ghosting sorgt. Beste Farbdarstellung selbst in dunklen Bildbereichen runden den Spezial-Monitor für eSportler ab.

Für Profi-Zocker von Counter-Strike 2

Im Zowie XL2586X hat BenQ nahezu alle Technologien für professionelle Gamer kombiniert. Bei der DyAc 2-Technologie (Dynamic Accuracy) werden einzelne Pixel extrem schnell ein- und ausgeschaltet, so dass Artefakte wie Motion Blur und Ghosting sowie Überstrahlungen keine Chance haben. Damit können Fadenkreuze auch in Action-geladenen Situationen absolut präzise positioniert werden, verspricht der Hersteller. Da der Monitor die Berechnungen und Steuerung der DyAc 2-Technologie erledigt, wird der PC-Prozessor nicht zusätzlich belastet.

Die Funktion Black eQualizer ermöglicht es, dunkle Szenerien leichter zu durchschauen, während Color Vibrance die Farben in allen Umgebungen brillanter erscheinen lässt. Kombiniert entsteht so ein Kontrastumfang von 1.000:1 (statisch) beziehungsweise 12.000.000:1 (dynamisch), der durch Abschirmungen gegen Streulicht effektiv unterstützt wird. Laut BenQ sollen bereits über 90 Prozent der CS2-Profis die Zowie-Monitore verwenden.

Komfort, Ergonomie und mehr

Mit der BenQ-exklusiven Funktion "XL Setting to Share" können Gamer ihre Monitor-Settings abspeichern und per App über das Web teilen. Zusätzlich stehen für eSportler im Webportal Voreinstellungen für die bekanntesten Games zum Download bereit. Außerdem erkennt die Funktion, welche Art von Software gerade läuft und passt die Monitoreinstellungen automatisch an.

Der Zowie XL2586X lässt sich per Kugellager präzise in der Höhe um 155 mm einstellen sowie um 45 Grad drehen und zwischen -5 und +35 Grad neigen. Zur Optimierung hat BenQ den Fuß so geformt, dass Tastatur und Mauspad eng beisammen sind und mit dem "S-Switch" eine Fernbedienung für die drei wichtigsten Settings beigelegt. Ein 1,8 Meter Kabel für DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1 hat BenQ ebenfalls dazu gepackt.

Um sämtliche Vorteile des Zowie XL2586X auszureizen, ist allerdings eine aktuelle Version von Windows 11 zwingend vorgeschrieben. Zudem muss mindestens eine Nvidia RTX der 20er-Serie, besser die RTX 40er-Serie, mit den neuesten Grafikkartentreibern im PC stecken, um die 540 Hz zu erreichen. Die Grafiklösungen von AMD unterstützt derzeit noch keine 540 Hz. BenQ empfiehlt beim PC mindestens die 13. Generation der Intel CPUs oder die AMD Ryzen 7000er-CPUs für den optimalen Spielespaß einzusetzen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Zowie XL2586X ist ab sofort für 1.199 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer im Handel erhältlich. Mehr Infos zum Zowie XL2586X gibt es unter diesem Link.