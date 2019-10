Neben dem Austausch von Impulsen und Tipps, wie sich gerade unter dem Aspekt der Digitalen Transformation neue Umsatzpotenziale erschließen lassen, gab es auf dem Lexware-Partner-Kongress auch genügend Raum für ausführliches Networking.

Zu den Highlights des Partner-Events, das im Herzen Berlins, direkt am Tiergarten im Hotel Pullman, stattfand, gehörte die Preisverleihung für den "Lexware-Partner des Jahres". 2019 erhielt Michael Ziemer von der Ziemer Consult in Neerstedt die begehrte Auszeichnung, die neben dem Award auch einen Geldpreis umfasst: "Ich freue mich sehr über den Preis. Gemeinsam mit meinem Team sehen wir dies als Ansporn für weitere Spitzenleistungen! Mein Dank richtet sich auch an die Mitarbeiter von Lexware für ihre kontinuierliche Unterstützung."

Michael Ziemer kann zurecht stolz auf die Auszeichnung sein, denn bei der Beurteilung seiner Partner legt das das Freiburger Softwarehaus die Messlatte sehr hoch an. Das ganze Jahr über findet die sogenannte "Partner Rallye" statt. Das ist ein Bonusprogramm, an dem alle Gold- und Silberpartner teilnehmen, hier bewertet Lexware die von Partnern erzielten Leistungen ganz genau. Zu den dabei erfassten quantitativen Größen zählen Umsatzwachstum, Steigerung der Kundenbasis sowie Verkauf der Fokusprodukte. Ausgezeichnet wird der Partner, der im Geschäftsjahresvergleich die meisten Punkte gesammelt hat.

Vorträge und Workshops

Vor der Preisauszeichnung und dem feierlichen Abendessen statt aber erstmals harte Arbeit an: Vorträge, Workshops und ausführliche Produktinformationsveranstaltungen. Im Tagesprogramm stieß vor allem der Vortrag von Dominik Hartmann, Geschäftsführer der Haufe-Lexware GmbH, auf großes Interesse. Hartmann zeigte den Handelspartnern Zukunftsmöglichkeiten auf, die ihnen die digitale Transformation eröffnet. Er ging auf die unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Lexware-Partner ein - in Zusammenarbeit mit der Haufe Akademie. "So können unsere Partner ihre Umsatzpotenziale weiter ausbauen."

Produktverantwortliche und Vertriebsmitarbeiter des Lexware-Teams standen in Berlin zu allen Fragen rund um die Produkte Lexware buchhaltung, warenwirtschaft, lohn+gehalt sowie die Online-Lösung lexoffice zur Verfügung. Intensive Gespräche mit dem Lexware-Team sowie der Austausch mit anderen Handelspartnern prägten die gelungene Veranstaltung, die mit einer unterhaltsamen Bootsfahrt auf der Spree schloss.

So zeigte sich auch Thomas Neumeier vom Lexware-Gold-Partner Neumeier AG mit dem Verlauf des Veranstaltung rundum zufrieden: "Der Partnerkongress ist für mich seit Jahren ein willkommener Pflichttermin im Oktober. Neuigkeiten über die Produktentwicklungen bekomme ich hautnah mit. Gleichzeitig bietet das Event eine ausgezeichnete Plattform für Dialoge zwischen dem Handel und dem Unternehmen".