Eine Arbeitsstation, die nicht arbeitet, ist unbrauchbar. Das müssen derzeit zahlreiche Nutzer der All-in-One-Workstation Lenovo Thinkcentre V530-24 bitter erfahren. Nach einem automatisierten BIOS-Update, welches von vielen Geräten entweder durch Windows-Updates oder Patchmanagement-System übernommen und installiert wurde, haben die Geräte die Arbeit eingestellt. Offensichtlich war das Update (Firmware 1.0.0.55) gar nicht für das Modell vorgesehen. Nach dem Neustart piepten die Maschinen dreimal kurz und einmal lang und konnten danach nicht mehr gestartet werden.

Auch für Händler, die diese Thinkcentres verkauft haben, ist dies ein ernsthaftes Problem: Die Kunden wenden sich an sie und erwarten, dass die Probleme schnellstmöglich behoben werden. Allerdings scheint es Lenovo damit nicht eilig zu haben: "Wir haben dann am 2. Mai nach Eingang der ersten Störungsmeldungen durch unsere Kunden versucht, bei Lenovo Alarm zu schlagen, wurden aber von Anfang an nur abgewimmelt", berichtet der Geschäftsführer eines Systemhauses aus dem Saarland. Es sei ein "Desaster".

Problem ist kein Einzelfall

Dass dies kein Einzelfall ist, zeigen zahlreiche Einträge in Internet-Foren. Auch in der Lenovo-Community ist das Problem angekommen: Es häufen sich die Einträge aus der ganzen Welt. Viele beklagen den ausbleibenden Support des Herstellers. "Die mögliche Lösung durch Drücken von F1 funktioniert nicht, da Tastatur und Maus nicht mit Strom versorgt werden. Ich habe auch den Support kontaktiert, das war aber völlig nutzlos", schreibt ein frustrierter User.

Der saarländische Systemhauschef muss nach eignen Angaben bereits eine vierstellige Summe investieren, um seinen Kunden Ersatzgeräte zur Verfügung zu stellen. Nach seiner Schilderung verweigert Lenovo Hilfe, da die Geräte größtenteils bereits außerhalb der Garantie sind. "Unser Hinweis, dass es doch trotzdem nicht in Lenovos Sinne sein kann, wenn hier jetzt reihenweise Geräte ohne Not kaputt gehen, wurde ignoriert", beklagt er. Man habe ihm am Telefon lediglich vorgeschlagen, die Geräte einzuschicken, um dann einen Kostenvoranschlag für die Reparatur zu erhalten. Der Reseller sieht aber gar nicht ein, warum er für einen Fehler, der entweder von Lenovo oder von Microsoft verursacht wurde, nun bezahlen soll. Gerne würde er mit einem Lenovo-Verantwortlichen sprechen, doch er wisse nicht, an wen er sich wenden soll, denn telefonisch sei niemand bereit, weitere Hilfe zu leisten. "Es ist ein Albtraum", lautet sein Fazit.

Wir haben bereits vor einigen Tagen bei Lenovo nachgefragt und um ein Statement gebeten. Bisher konnte oder wollte sich der Konzern nicht konkret äußern. Man arbeite "mit Hochdruck" an dem Problem. Zudem solle keinem Händler Schaden entstehen, heißt es aus dem Unternehmen. Sobald wir von Lenovo weitere Informationen erhalten, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

