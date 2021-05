Ronny Drexel hat MRM Distribution 2017 gegründet, schon bald stieß Christian Bedel als Vertriebsleiter hinzu - beide kannten sich noch aus ihrer gemeinsamen Tätigkeit bei Microsoft. 2019 kam auch noch ex-Ingram Micro-Deutschland-Chef Ernesto Schmutter zu dem Gebrauchtsoftware-Distributor dazu, 2020 wurde er dann dort Managing Director.

Drexel baute MRM Distribution als Marke in Deutschland auf. Nach vier Jahre beschäftigt der Gebrauchtsoftware-Distributor 27 Mitarbeitern und bedient mit seinen Lösungen 4.500 Reseller im deutschsprachigen Raum. Die IT-Fachhandels-Kooperationen Nordanex und Synaxon zählen ebenfalls zu seinen Kunden. Seit 2018 schreibt der Startup eigener Aussage zur Folge schwarze Zahlen. Mittlerweile agiert MRM als "Distributor für die Circular IT Economy", konkret bedeutet dies, dass auch gebrauchte Hardware und Software as a Service (SaaS) im Portfolio des Münchner Unternehmens zu finden sind.

Birgit Wiggert wird Drexels Position als Director PR und Communications zum 1. Juni 2021 eins-zu-eins übernehmen. Sie ist bereits seit März 2021 bei MRM Distribution tätig und verantwortet dort bereits die Multi-Channel-Kampagne "WirKaufenIhreSoftware.de" - gemeinsam mit den Agenturen Reinsclassen und Serviceplan. Davor war sie mehrere Jahre für die Brand-Kommunikation großer Unternehmen wie Allianz und Société Générale zuständig. Die Agenturseite hat Wiggert während ihrer Tätigkeit als Associate Account Director bei Ogilvy kennengelernt; zuletzt war sie als Head of Marketing bei Cepres beschäftigt, wo sie unter anderem für den Aufbau der Marke sowie die Entwicklung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategie verantwortlich war.

Ernesto Schmutter freut sich sehr, mit Birgit Wiggert eine Vollblut-Kommunikatorin mit viel Erfahrung gewonnen zu haben: "Sie wird uns erfolgreich durch die nächste Phase unserer Entwicklung führen. Mit Ronny Drexel bleiben wir freundschaftlich verbunden und bedanken uns für die wertvolle kommunikative Aufbau- und Konsolidierungsarbeit, die uns zum wertgeschätzten europäischen Player auf dem Gebrauchtsoftwaremarkt gemacht hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen nächsten Karriereschritten", bedankt sich der CEO von MRM Distribution.