Aktionstage wie der Black Friday, dieses Jahr am 25. November und der Cyber Monday am 28. November, werden sowohl von Onlinern als auch vom stationären Handel gerne genutzt, um im Vorweihnachtsgeschäft die Kauflust der Kunden zu wecken.

Damit die Händler ihren Kunden attraktive Angebote machen können, hat der Nordhorner Distributor Eno eine Aktionswoche vom 21. Bis 28. November 2022 ausgerufen. Unter dem Motto "Black Deals: Das wollen Sie nicht verpassen!" bietet der Grossist diverse Aktionsprodukte an.

Eno-Partner können in dieser Zeit bis zu 30 Prozent gegenüber dem normalen Einkaufspreis sparen. Von Accessoires über Festnetzprodukte bis hin zu Fun Artikeln - die Angebote können für eine höhere Marge genutzt oder direkt als Rabatt an den Endkunden weitergegeben werden. Die Aktionsprodukte sind ab dem 21. November auf der Aktionsseite sichtbar.

PoS- und Marketing-Material

Um am PoS für die notwendige Aufmerksamkeit für die Black Friday und Cyber Monday Aktionstage zu sorgen, hat Eno einiges an PoS-Assets vorbereitet. So gibt es verschiedene PoS-Deko, die kostenpflichtig bestellt werden kann. Vor und während der Aktionstage können passende Eye-Catcher im Shop platziert werden, um die händlereigenen Aktionen optimal in Szene zu setzen. Zusätzlich bietet der Grossist Layouts für die Schaufenster-Beklebung, Deckenhänger und Luftballons für den Innen- oder Außenbereich an. Für die Online-Kommunikation stehen passende Social Media Vorlagen kostenlos zum Download zur Verfügung.

Eno-Händler, die eine eigene Idee haben und dabei Marketing-Unterstützung benötigen, können sich zudem mit ihrem Anliegen und dem Betreff "Black Deals" an marketing@eno.de wenden. Weiter Information gibt es unter www.eno.de/blackdeals .

