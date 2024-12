In einem Schreiben an die Mitgliedsunternehmen der Büroring eG und die Büro Forum 2000 AG hat der Vorstandsvorsitzende der Fachhandelskooperation Frank Eismann über zwei wichtige Personalentscheidungen informiert. So wird Björn Unfug die neu geschaffene Stelle des Vorstand Einkauf einnehmen. Ebenfalls neu ist die Position des Vorstandsassistenten Vertrieb und Marketing. Diese Aufgabe wird künftig Julian Lenz übernehmen.

Büroring hatte in den letzten Jahren mit viel Unruhe in den eigenen Reihen zu kämpfen. Seit Anfang 2024 ist nun Eismann am Ruder. Er kündigte bereit im März einen "neuen Büroring" an (ChannelPartner berichtete). Nun berichtet der Büroring-Chef von einer "zurückgewonnenen positiven Ausstrahlung".

Weiterer Umbau von Büroring

Zum weiteren Umbau der Kooperation habe man nun Persönlichkeiten aus dem Wettbewerbsumfeld mit breiter Branchen- und Managementerfahrung im Bereich Einkauf und Vertrieb/Marketing gewinnen können, schreibt Eismann an die Mitglieder. "Wir sind sicher, damit einen weiteren wesentlichen Schritt des Umbaus und der Modernisierung des Büroring zur Erhöhung seiner Attraktivität und Wirtschaftlichkeit unternommen zu haben", betont Eismann.

Der neue Einkaufsvorstand Björn Unfug war von 2002 bis 2011 als Mitglied des Regional-Management-Teams, Director Board Marketing & Merchandising EMEA sowie Member Operational Board International bei Viking/Office Depot tätig.

Seit 2012 ist er geschäftsführender Gesellschafter des in Willich ansässigen Groß- und Einzelhändlers ABE Associated Brands Europe und war in dieser Funktion Mitglied von Händlerbeiräten, zunächst bei Adveo, später bei der Soennecken eG. Er soll nun den Büroring-Umbau unterstützen und den gesamten Einkauf der Fachhandelskooperation neu aufstellen. Unterstützung erhält Unfug dabei von Ulrich Paulus, der als Assistent des Vorstands Einkauf und Prokurist seit Mitte Oktober an Bord ist.

Strategische Neuausrichtung von Vertrieb und Marketing

Mit Julian Lenz, zuletzt als Gesamtvertriebsleiter des Bereiches LogServ Großhandelsgeschäft der Soennecken eG tätig, konnten Büroring einen weiteren Vertriebsspezialisten gewinnen. Der gelernte Kaufmann im Groß- und Außenhandel startete 2008 seine Karriere in der Branche bei Staples Deutschland und wechselte 2015 zu Soennecken, wo er verschiedene Positionen innehatte. Bei Büroring verantwortet er künftig als Assistent des Vorstands und Prokurist die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung von Vertrieb und Marketing.

Beide Manager seien gut bekannt in der Branche, bestens vernetzt und hoch geschätzt. "So verstärkt freuen wir uns, den weiteren Umbau der Organisation zu gestalten. Seien Sie gespannt!", so Eismann in seinem Schreiben an die Büroring-Fachhändler.

