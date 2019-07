Es ist kein Geheimnis: Wer heute effektiv und flexibel Software im Unternehmen einsetzen will, muss sich zwangsläufig auch mit SaaS-Lösungen, den dazugehörigen Lizenzmodellen und Anbietern beschäftigen. Ein Vorteil von SaaS ist, dass Unternehmen die Anwendungen nicht auf den eigenen Systemen installieren und ausführen müssen. Gleichzeitig bringt SaaS neue Risiken und Herausforderungen mit sich, die Unternehmen berücksichtigen sollten.

Veränderungen kommen aber auch auf das Enterprise Ressource Planning zu, denn ERP wandelt sich durch den Einfluss von Machine Learning, KI und Advanced Analytics von einem transaktionalen Datenspeicher zunehmend zu einer kritischen Ressource für Unternehmen. Diese erwarten mehr und mehr, dass sie von ihrem ERP-System aus die Organisation in Echtzeit betrachten und mit ihr interagieren können. Voraussetzung dafür ist natürlich die Möglichkeit, auf Daten aus den verschiedensten Systemen, wie Produktion, Kundenservice, Vertrieb etc. zuzugreifen.

Neben den Bemühungen, die Bereiche des Unternehmens stärker zu vernetzen, spielt insbesondere für Industriekonzerne auch die Anbindung der Systeme von Partnern und Kunden eine zunehmend wichtige Rolle. Zu diesem Zweck stellen immer mehr Betriebe öffentliche APIs zur Verfügung. Die damit einhergehende Komplexität verlangt allerdings eine Strategie für die Verwaltung dieser Schnittstellen. Hier bieten sich mittlerweile eine ganze Reihe von API-Management-Lösungen an, die Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus ihrer bereitgestellten Schnittstellen hinweg unterstützen sollen.

In manchen Fällen wollen Unternehmen indes eine langwierige API-Integration vermeiden und setzen stattdessen auf Robotic Process Automation (RPA), um Abläufe effizienter und schneller abzuwickeln. Die Softwareroboter übernehmen in der Regel einfache, sich häufig wiederholende Routineaufgaben wie das Verschieben von Dateien, können aber mithilfe von künstlicher Intelligenz und Machine Learning beispielsweise als Chatbot auch schon komplexere Aufgaben erledigen.

Die wachsende Zahl an Werkzeugen - Bot-Service, KI-Plattformen und IoT-Konnektivität - bietet den Software-Entwicklern viele neue Möglichkeiten, bringt aber auch mehr Komplexität. Um hier Licht ins Dunkel zu bringen, geht das neue TecChannel Compact "Business-Software" auf aktuelle Entwickler-Trends wie das Essenz-Modell, verschiedene Prototyping-Methoden und die Software-Entwicklung in der Cloud via Platform as a Service (PaaS) ein. Außerdem bieten wir einen Überblick über Low-Code-Plattformen und stellen kostenlose KI-Tools für Entwickler vor.

Ein weiterer Themenblock im aktuellen TecChannel-Kompendium beschäftigt sich mit Office, Collaboration und Management im weiteren Sinne. Zusätzlich haben wir die Ausgabe mit einer Menge praxisorientierten Ratgebern, Tipps und Tools zu den Themen Analytics, Datacenter und Maschine Learning sowie Anwendungssicherheit angereichert.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Business-Software"

Digitales Business

ERP-Tools als intelligente Business-Allrounder

Mieten statt kaufen: Pro und Contra SaaS

Wissen: Plattform-APIs

Process Mining: Der Weg zu smarten Geschäftsabläufen

Tipps & Tools

Methoden und Tools zur effizienten Projektplanung

Kollaboratives Arbeiten mit Microsoft Office

Cloud-Monitoring

Security by Design: Software testen und absichern

Development

Planning und Prototyping für die Softwareentwicklung

Mit Low Code und Designer zur eigenen Anwendung

Künstliche Intelligenz: Werkzeuge für Developer

Platform as a Service

