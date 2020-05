Seit dem 4. Mai 2020 agiert Franziska Spohr-Lanz als Channel-Marketing-Managerin für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Western Digital (WDC). Miriam Franke bleibt übergreifend in der Central Region fürs Channel-Marketing zuständig und freut sich sehr, dass Frau Spohr-Lanz sie nun dabei in DACH unterstützt.

Die Stellenbeschreibung der Channel-Marketing-Managerin DACH bei WDC umfasst das Management und die Koordination aller Marketing-Aktivitäten in dieser Region. Darin eingeschlossen ist die Entwicklung von Geschäftsstrategien für die drei WDC-Marken (WD, SanDisk und G-technology). Außerdem ist Frau Spohr-Lanz für die Marketing-Aktivitäten des gesamten WDC-Channels in der Region zuständig. Dazu zählt auch die Betreuung der Distributoren, Retailer, Etailer und VARs (Value Added Reseller).

Western Digital mit neuem Chef

„Vor ihrem Eintritt bei Western Digital führte Spohr-Lanz 20 Monate lang das Marketing bei dem Value Added Distributor (VAD) Prianto an. Davor war sie dreieinhalb Jahre bei Microsoft angestellt - zuerst war sie dort für die OEMs (Original Equipment Manufacturer) in Deutschland zuständig, bevor sie dort das OEM Channel-Marketing für den Device Sales im DACH-Bereich übernommen hat.

Zuvor arbeitete Spohr-Lanz fast drei Jahre lang bei Tech Data - zum Schluss leitete sie dort das Channel-Marketing-Team im Bereich Broadline. Aber auch Erfahrungen aus dem Retail bringt Spohr-Lanz zu Western-Digital mit, denn ihre Karriere in der IT-Industrie begann sie 2003 bei dem Versandhändler Alternate. Von dort ging es dann zu dessen Distributionsarm Wave, wo sie bis Mitte 2013 das Produktmarketing verantwortete.