Die Deutsche Microsoft Partner Konferenz 2018 #DPK18 findet vom 23. bis zum 25. Oktober in Leipzig statt. Erstmalig ist die Messe um einen dritten Tag erweitert: Das neue Veranstaltungsformat #Impulse18 ist zusätzlich auch für Kunden geöffnet. In mehr als 100 Sessions, die gemeinsam mit Kunden und Partnern gestaltet werden, teilen wir Erfahrungen im Umgang mit der Digitalisierung und dem Einzug von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI).

In der Experience World zeigen mehr als 50 Aussteller und Showcases, wie intelligente Lösungen ganz konkret aussehen können - sowohl in der Industrie, als auch in unserem Alltag. Den Auftakt bereiten am 23. Oktober ab 13 Uhr unter anderem die Keynote-Sprecher Fabian Westerheide und Alissia Quaintance mit ihrem Blick auf die vielfältigen Chancen von KI und wie Unternehmen diese für Innovationen nutzen können.