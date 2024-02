Check Point Software Technologies ist fester Bestandteil der IT-Security-Geschichte. Das Unternehmen wurde 1993 zusammen von Gil Shwed, Shlomo Kramer und Marius Nacht gegründet und trug maßgeblich zur Entwicklung moderner Firewalls bei - hat inzwischen aber ein deutlich darüber hinausgehendes Portfolio. Außerdem befruchtete es die gesamte IT-Security-Branche - zum Beispiel weil die Mitgründer Shlomo Kramer und Marius Nacht sich später auch bei anderen Firmen engagierten.

Kramer ist heute CEO bei Cato Networks, gründete aber schon 2004 das spätere Imperva (jetzt Teil von Thales) und investierte unter anderem früh in Palo Alto Networks. Nacht trat 2020 als Chairman von Check Point zurück und widmet sich seitdem mehreren Initiativen im Gesundheitswesen und den von ihm mitgegründeten, anderen Firmen.

Gil Shwed will Check Point als Executive Chairman erhalten bleiben

Gil Shwed, damals mit 24 Jahren der jüngste der Check-Point-Gründer, blieb dem Unternehmen am längsten verbunden. Nun kündigte er im Zuge der Bekanntgabe der Zahlen für da erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 seinen Rückzug an.

"Ich beabsichtige, in die Rolle des Executive Chairman zu wechseln und die Zukunft von Check Point und dem Cybersicherheitsmarkt zu planen", sagte Shwed laut israelischen Tech-Medien. "Wir leiten den Nachfolgeprozess zur Einstellung eines neuen CEO ein, und sobald dieser abgeschlossen ist, werde ich in meine neue Position als Executive Chairman wechseln."

Der Schritt könnte unter dem Motto stehen, "man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", denn Shwed sieht sich das Unternehmen laut CTECH gerade auf einem Höhepunkt seiner Entwicklung. "Seit 27 Jahren, ungefähr seit dem Börsengang von Check Point, werde ich gefragt, warum ich CEO des Unternehmens bleibe", zitiert die Webseite Shwed. "Ich war 24 Jahre alt, als wir das Unternehmen gründeten, und jetzt, insbesondere nach dem letzten Quartal, ist der Zeitpunkt perfekt, denn wir befinden uns in einem positiven Trend. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet und ich bin sehr zuversichtlich in Bezug auf die Leistung des Unternehmens. Wir haben auf allen Ebenen, auch bei der Aktie, Höchststände erreicht."

