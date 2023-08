Cisco Systems hat seine Unterstützung für die Ukraine um einen weiteren Baustein ergänzt. Die Ukraine ist jetzt eines von fast 50 Ländern, die am Country Digital Acceleration Programm (CDA) des Herstellers teilnehmen. Dazu gehören unter anderem auch Deutschland und die Schweiz. Im Rahmen des CDA unterhält Cisco strategische Partnerschaften mit den teilnehmenden Regierungen, um die bei ihren Digitalisierungsbestrebungen zu unterstützten. Mit der ukrainischen Regierung wird Cisco in mehreren Bereichen zusammenarbeiten: Bei der Ausbildung zum Chief Digital Transformation Officer (CDTO), Schutz vor Cyberbedrohungen sowie der Aus- und Weiterbildung von ukrainischen Bürgern.

Zusammen mit dem Ministerium für digitale Transformation will Cisco Fortbildung ukrainischer Chief Digital Transformation Officer (CDTO) unterstützen. Deren Aufgabe ist es dann, Digitalisierungsprojekte des Landes auf Ministeriums- und lokaler Ebene zu leiten. Ergänzend zu den Ressourcen vor Ort, Dozenten und Dozentinnen der Cisco Networking Academy und lokalen Schulungspartnern wird Cisco den künftigen CDTOs Zugang zu seinen Büros, Laboren und Briefing-Zentren weltweit ermöglichen, damit sie sich über die Technologien, Best Practices und Trends der Digitalisierung informieren können.

Außerdem wird Cisco sein bestehendes Engagement für die Wiederherstellung kritischer Telekommunikationsinfrastrukturen und den Schutz vor Cyberbedrohungen erweitern. Dazu kommen Sicherheitstechnologien von Cisco zum Einsatz und unterstützt das Threat Intelligence Team von Cisco Talos.

Zur Weiterbildung ukrainischer Bürger und Bürgerinnen wird die Cisco Networking Academy auf der Plattform Diia.Education Kurse für Netzwerk-, Cybersicherheits- und Data Science bereitstellen. Die Plattform ist ein kostenloses digitales Lernzentrum der Ukraine und verbindet Nutzer und Nutzerinnen mit Arbeitgebern. Die geplante Verknüpfung der Plattform mit der Cisco Talent Bridge Matching Engine erlaubt es Personalverantwortlichen heute schon, länderübergreifend nach Bewerbern zu suchen sowie dort Registrierten passende Stellen zu finden und sich dafür zu bewerben.

Bereits jetzt unterstützt Cisco Stellen in der Ukraine beim Schutz kritischer Infrastrukturen vor Cyberangriffen, hilft bei Aufbau von Wi-Fi-Netzwerken für ukrainische Flüchtlinge und bieten ukrainischen Bürgern IT-Schulungen an. Unmittelbar nach dem offenen Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hatte Cisco seinen Verkauf in Russland und Weißrussland eingestellt. Im Juni des Jahres hatte es dann begonnen, seine Aktivitäten in beiden Ländern komplett herunterzufahren. Zusammen mit einer polnischen Universität bietet Cisco zudem ein Ausbildungsprogramm an. Auf dem Lehrplan stehen da unter anderem Cybersecurity, Netzwerkgrundlage, Endpoint Security und Cyber Threat Management.

Mehr zum Thema

So engagiert sich die IT-Branche für die Ukraine

Der Westen unterschätzt den Cyber-Krieg

Oliver Tuszik wird Europa-Chef bei Cisco

Ciscos SMB-Chefin Nicola Knop im ChannelPartner-Interview