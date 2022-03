Teilweise um den von EU und USA beschlossenen Sanktionen zu genügen, teilweise auch um sich von der russischen Regierung zu distanzieren und ein Zeichen zu setzen, haben zahlreiche Firmen ihre Geschäftsbeziehungen mit Russland beendet oder stark eingeschränkt. Experten erhoffen sich vor allem von den Sanktionen im Finanzwesen rasche und nachhaltige Auswirkungen.

Andere Aktionen sollen dazu beitragen, die in weiten Teilen vor allem durch die staatlichen Medien informierte russische Bevölkerung aufzurütteln. In einigen Fällen geht es darum, möglicherweise kriegswichtige Produkte nicht mehr zu liefern oder die Versorgung mit Technologie generell zu kappen.

Streaming- und Social-Media-Angebote eingeschränkt

So hat etwa Amazon den Versand von Produkten an Privatkunden in Russland und Weißrussland eingestellt und für Nutzer aus Russland den Streaming-Dienst Prime Video gesperrt. Netflix hatte bereits einige Tage zuvor angekündigt, sein Angebot für Kunden aus Russland zunächst auszusetzen. Spotify hat sein Büro in Russland geschlossen, bietet seinen Musik-Streaming-Dienst aber weiterhin an.

Facebook braucht sich keine Sorgen um sein Angebot in Russland zu machen - das wird dort ebenso wie Twitter schon von der Regierung gesperrt. Die begründet das damit, dass Facebook zuvor auf seiner Plattform russische Medien-Seiten gesperrt hat. Im Gegenzug nimmt Facebook keine Anzeigen mehr aus Russland an. Gleichzeitig bemüht sich der Mutterkonzern Meta darum, sein Angebot - also neben Facebook auch WhatsApp und Instagram - in Russland aufrecht zu erhalten.

Geschäfte mit Hardware und Halbleitern eingestellt

IBM hat sein gesamtes Geschäft in und mit Russland ausgesetzt. Apple und Samsung haben ihre Lieferungen nach Russland ebenfalls eingestellt. Inzwischen liefert auch Epson nicht mehr nach Russland.

Auch Chipproduzenten wie AMD, Intel, Nvidia und TSMC habe ihre Verkäufe nach Russland eingestellt. Diese Firmen halten damit aber vor allem die neu erlassenen Exportkontrollregeln ein. TSMC ist einer der größten Halbleiterhersteller weltweit und für Russland besonders wichtig, da es die Chips der Marke "Elbrus" fertigt. Die wurden in Russland entwickelt und werden vom Militär und den Sicherheitsdiensten des Landes verwendet. Insgesamt könnten diese Maßnahmen zwar für Russland schmerzhaft sein, dürften sich aber auf das Geschäft der Chip-Fertiger kaum auswirken: Als direkter Abnehmer von Halbleitern ist mit einem Anteil von 0,1 Prozent an den weltweiten Chipkäufen unbedeutend.

Software-Firmen stellen Geschäfte mit Russland ein

SAP hat im Einklang mit den beschlossenen Sanktionen sein Geschäft in Russland und Belarus eingestellt und macht beim Verkauf aller Dienstleistungen und Produkte eine Pause. Außerdem steht das Unternehmen mit Hilfsorganisationen im Gespräch, die es mit seiner Software unterstützen könnte. "Wir haben außerdem angeboten, aus unseren Büroflächen an Standorten in ganz Europa Lagerflächen und Unterkünfte für Flüchtlinge zu machen", erklärt CEO Christian Klein in einem Blogbeitrag.

Mitbewerber Oracle hat seine Entscheidung, das Geschäft mit Russand einzustellen, kurz und knapp via Twitter bekannt gegeben. Microsoft hat das Geschäft mit Russland ebenfalls ausgesetzt. Redmond will zudem eng mit den für die Cybersicherheit zuständigen Behörden in der Ukraine zusammenarbeiten, um die zu unterstützen.

Schutz vor Cyberattacken

Im Zuge des Konflikts werden allgemein verstärkte Cyberattacken erwartet - entweder oder um die Menschen in Russland aufzurütteln und Funktionen von Wirtschaft, Staat und Militär in Russland zu stören, oder um die Ukraine und ihre Unterstützer zu schwächen. Aktionen gegen russische Einrichtungen werden vor allem Hacktivisten zugeschrieben und oft begrüßt - selbst wenn sie wenig Auswirkungen haben und teilweise auch unbewiesen sind. Hinter Cyberangriffen auf die Ukraine und deren Unterstützer vermuten Experten daher oft staatliche russische Kräfte oder zumindest von staatlicher Seite unterstützte Angreifer. Sie dürften daher in der Regel wesentlich komplexer und wirksamer sein. An Beispielen, was solche Angriffe anrichten können, fehlt es in der Vergangenheit ja nicht.

Daher hat Bitdefender seine Zusammenarbeit mit dem rumänischen Directoratul Na?ional de Securitate Cibernetica (DNSC) - einer Art rumänischem BSI - ausgeweitet, um die Menschen in der Ukraine und in den NATO-Ländern kostenlos mit Cybersecurity-Expertise, Bedrohungsdaten und Technologien zu unterstützen. So stellt das DNSC zusammen mit Bitdefender technische Beratung, Bedrohungsdaten und kostenlose Cybersicherheits-Technologie für Unternehmen, Regierungseinrichtungen und Privatpersonen in der Ukraine bereit, "solange dies erforderlich ist".

Darüber hinaus können Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen aus dem NATO-Raum oder der Europäischen Union Bitdefender-Produkte ein Jahr lang kostenlos erhalten, wenn sie "ihre Cybersicherheitslage verbessern wollen, indem sie IT-Sicherheitslösungen ersetzen, die aus technischer oder geopolitischer Sicht bedenklich sind".

Kommunikation ermöglichen

M-Net bietet bis Ende März 2022 alle Festnetz- und Mobilfunkgespräche sowie alle SMS-Nachrichten in die Ukraine kostenfrei an. Die Aktion betrifft alle Zielrufnummern mit der internationalen Vorwahl +380. Für M-Net Mobilfunkkunden, die sich in der Ukraine aufhalten, fallen darüber hinaus in diesem Zeitraum auch keine Roamingkosten an.

Auch Nfon offeriert - bis auf Weiteres - allen Kunden Telefongespräche (Festnetz und Mobilfunk) in die Ukraine kostenlos. "Die Aufrechterhaltung der Kommunikation ist essentiell für alle Menschen, die Verbindungen in die Ukraine haben und deshalb haben wir uns entschlossen das kurzfristig ohne Sorgen über etwaige Kosten zu ermöglichen", begründet das Klaus von Rottkay, CEO der Nfon AG.

Kostenlose Gespräche und Hilfe von Vodafone und Telekom

Vodafone hat eine große Ukraine-Hilfsaktion gestartet. Telefonate und SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz in die Ukraine sind dabei kostenlos und Roaminggebühren für Kunden in der Ukraine entfallen. Außerdem spendet der Konzern selbst 500.000 Euro an Hilfsorganisationen und unterstützt eine SMS-Spendenaktion. Darüber hinaus stellt Vodafone ein Soforthilfepaket für Geflüchtete bereit. Es besteht "in einem ersten Schritt" aus 10.000 SIM-Karten und 1.000 Gigacubes - die WLAN-Hotspots über Mobilfunk bereitstellen - für Einrichtungen, die Geflüchtete aufnehmen.

Ähnliche Unterstützung bietet auch die Deutsche Telekom: Verbindungen und SMS in die Ukraine sind vorerst kostenlos. Das gilt auch bei der Telekom-Tochter Congstar. Wer kein eigenes Telefon hat, kann von den öffentlichen Fernsprechern aus ebenfalls kostenlos in der Ukraine anrufen. Daneben stellt auch die Telekom Tausende SIM-Karten bereit, unterstützt Hilfsorganisationen beim Aufbau von Callcentern, stellt Fahrzeuge für Hilfskonvois zu Verfügung. Die Telekom-Töchter in Polen und Rumänien haben bereits Allein in Polen wurden bereits 100.000 beziehungsweise 20.000 Prepaid-Karten an Geflüchtete ausgegeben. Weitere Details zu seinen Hilfsangeboten erläutert der Konzern auf einer eigens eingerichteten, auch in Ukrainisch verfügbaren Webseite.

Druck auf zögerliche Firmen wird größer

Parallel zu den offiziellen Sanktionen nimmt auch der Druck auf Firmen zu, die sich bislang nicht deutlich von Russland distanziert haben oder in Ländern ansässig sind, die das unterlassen haben. Zwar ist in der westlichen Welt eine überwältigende Welle der Solidarität mit der Ukraine festzustellen, in Ländern wie China oder Indien hält sich die Politik mit Kritik an Russland aber bislang sehr zurück.

Auch Stimmen aus dem Channel fordern aber eine klare Positionierung: Neutralität könne und dürfe es in dem Fall nicht geben. In einer Diskussion mit ChannelPartner-Redakteur Peter Marwan auf LinkedIn erklärt etwa Konrad Trojok: "Für mich stellt sich die Frage, inwieweit distanzieren sich die Unternehmen jetzt von Moskau? Neutralität ist Unfug, kein Unternehmen kann behaupten, man hielte sich raus und kümmere sich nur um das Geschäftliche."

Er bezieht sich damit vor allem auf die unklare Haltung des Security-Anbieters Kaspersky. Der ist zwar offiziell und rechtlich kein russisches Unternehmen mehr, hat aber seine Firmenzentrale de facto nach wie vor in Moskau. Kaspersky hat sich bislang schon immer von der Politik distanziert und teilweise auch auf möglicherweise staatlich unterstütze Cyberangriffe hingewiesen. Nun wird von der IT-Secuity-Firma jedoch eine klare Distanzierung von Putin und der russischen Regierung erwartet.

Da die bislang ausblieb, ziehen erste Partner und Kunden Konsequenzen. So kündigte zum Beispiel Martin Hager, Gründer und CEO von Retarus, in derselben Diskussion auf LinkedIn an: "Bei uns fliegen sie aber raus. Bin mir sicher, dass das auch meine Kunden gutheißen."

Manche gehen noch weiter. Zu denen gehört Dirk Franz, Vorstand der CCF AG aus Frankfurt am Main, einem Dienstleister für IT-Infrastruktur in Rechenzentren. Mit russischen Firmen hatte sein Unternehmen bislang keine Geschäftsbeziehungen. Nachdem aber China die Militäraktionen Russlands in der Ukraine nicht als Invasion bezeichnen und dementsprechend verurteilen wollte, hat er sich entschieden, mit seinem Unternehmen "alle Kooperationen mit chinesischen Firmen, z.B. Huawei, zu beenden" und die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung aufgekündigt.

Stimmen der Verbände Bitkom, eco und BVDW

Zur militärischen Invasion der Ukraine durch Russland erklärt Bitkom-Präsident Achim Berg: "Nach einem digitalen Auftakt im Cyberraum mit monatelangen Angriffen auf kritische Infrastrukturen, Unternehmen und Verwaltungen der Ukraine ist nun das Unvorstellbare eingetreten: ein Krieg mitten in Europa, vor unserer Haustür. Wir und die gesamte digitale Wirtschaft verurteilen die russische Aggression aufs Schärfste. In einer Zeit, in der sich soziale Beziehungen immer stärker in der digitalen Welt entwickeln, in der Werte zunehmend im digitalen Raum entstehen und in der es um Brain statt um Bodenschätze geht, ist dieser brutale und menschenverachtende Feldzug noch sinnloser, als es Kriege ohnehin sind. Die Ukraine mit ihren vielen jungen Tech-Unternehmen und IT-Spezialisten ist ein wichtiger Entwicklungspartner der digitalen Wirtschaft in Deutschland. Die Digitalunternehmen werden das ihnen Mögliche tun, die Menschen, die nun aus der Ukraine zu uns kommen werden, bestmöglich in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserem Land zu integrieren."

Auf Russlands Überfall auf die Ukraine reagiert auch Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender des Internet-Verbandes eco: "Wir sind zutiefst bestürzt über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Wir verurteilen den durch den russischen Präsidenten Putin ausgelösten, eindeutig völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und das dadurch verursachte Leid aufs Schärfste. Wirtschaft und Politik müssen nun schnellstmöglich gemeinsam Wege gegen Desinformation und mögliche Cybersicherheitsvorfälle finden. Um hierbei effektiv und effizient handeln zu können ist es wichtig zu definieren, was die jeweils zielführenden und konkreten Maßnahmen sind, die ergriffen werden sollen, welche Dienste betroffen sind und wer zur Umsetzung verpflichtet ist."

"Wir unterstützen sämtliche im Kontext dieses Krieges gegen Russland verhängte Sanktionen der Bundesregierung als auch der EU", erklärt Süme weiter. "Wir rufen alle freiheitlich-demokratisch orientierten Unternehmen der Internetwirtschaft auf, sich aktiv und geschlossen gegen diesen Krieg zu stellen und gemeinsam an der Seite der Ukraine in diesen schwierigen Zeiten zu stehen. Als international ausgerichtete Organisation der Internetwirtschaft haben wir Kollegen mit direkten Beziehungen, Freunden oder Verwandten in der Ukraine. Unsere Gedanken sind besonders bei ihnen und allen anderen Opfern, die dieser Krieg bereits gefordert hat und noch fordern wird."

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V (BVDW). hat in der Ukraine die Hilfsaktion "Digital hilft" ins Leben gerufen. Damit möchte der Verband den Menschen in der Ukraine den freien Zugang zu unabhängiger und aktueller Berichterstattung zu den Geschehnissen in ihrem Land ermöglichen und fordert deshalb alle Medienunternehmen auf, als ersten Schritt im Kampf gegen Desinformation, ihre Paywalls für Nutzer aus der Ukraine oder aus Russland zu deaktivieren.

Außerdem wendet sich der BVDW dagegen, dass russische Technologie-Dienstleister weiterhin im europäischen Markt ungehindert tätig sind. Deshalb sollen ab sofort alle russischen Technologie-Dienstleister in Europa gesperrt werden.