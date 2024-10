Mit der Festa-Serie bringt TP-Link eine vollständig cloudbasierte Netzwerklösung auf den deutschen Markt. Sie soll einfach und schnell, ohne professionelle IT-Techniker, von den Anwendern eingerichtet und verwaltet werden können, verspricht die Düsseldorfer DACH-Zentrale. TP-Link, einst in China gegründet, hat seine beiden Hauptsitze inzwischen in USA und Singapur.

Konfiguration via App

Nicht alle Unternehmen verfügen über die nötigen fachlichen oder personellen Ressourcen, um ein umfangreiches Netzwerksystem einzurichten und zu überwachen. Mit der Festa-Serie, die Switches von 8- bis zu 48-Gigabit-Ports, Gateways mit WAN-Ports sowie Access Points umfasst, soll dies ab sofort kein Problem mehr sein. Damit könne das Netzwerk an die unterschiedlichen Bedürfnisse kleiner Unternehmen oder Homeoffices angepasst werden, heißt es weiter.

Über die kostenfreie TP-Link-Cloud kann das gesamte System per App oder Browser überwacht werden. In nur vier Schritten lässt sich das Festa-Netzwerk über die App in Betrieb nehmen. Danach können via Cloud etwa die Switch-Ports konfiguriert, Sicherheitseinstellungen vorgenommen oder Gastzugänge anlegt werden. Je nach Bedarf können jederzeit weitere Festa-Geräte, wie Access Points, integriert werden.

Mesh-fähige Access Points für Innen und Außen

TP-Link bietet mit Festa auf drei Arten von Access Points an. Für große Flächen und Nutzerzahlen, etwa in Großraumbüros können mit an der Decke angebrachten AP F65 und F61 Bereiche von bis zu 140 m² beziehungsweise 115 m² mit Wi-Fi 6 abgedeckt werden. Dank Mesh-Funktion können sich bis zu 256 parallel eingeloggten Nutzer durch ein Gebäude bewegen, ohne sich in andere Netzwerke anmelden zu müssen. Zudem halten sie mit Power over Ethernet die Verkabelung an der Decke möglichst einfach.

Die AP F65-Wall und F52-Wall sind für die Wandmontage vorgesehen, unterstützen PoE und verfügen über vier Gigabit-Ports, an denen sich weitere Geräte, wie PoE-kompatible Drucker oder Sicherheitskameras anschließen lassen. Diese Access Points decken bis zu 50 m² ab und versorgen bis zu 200 Clients gleichzeitig mit Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 5.

Die Mesh-fähigen AP F65- und F61-Outdoor sind mit smarten horizontal und vertikal polarisierten Antennen für den Außenbereich gedacht. Ein Algorithmus wählt automatisch die Antenne für die beste Wi-Fi-6-Verbindung für höhere Leistung mit weniger Störungen aus. Die Geräte sind zudem mit IP67 kurzzeitig vor eindringendem Wasser und Staub geschützt. Ebenso kann der Wi-Fi 5-fähige AP F52-Outdoor mit IP65 in das Mesh-System eingegliedert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Festa-Serie ist ab sofort in Deutschland verfügbar und kann laut TP-Link Düsseldorf über Amazon bezogen werden. Die Versionen für die Deckenmontage kosten 119,90 Euro für den Festa F65 und 99,90 Euro für den Festa F61. Die Wandgeräte Festa F65-Wall und Festa F52-Wall kosten 109,90 Euro beziehungsweise 64,90 Euro. Für den Außenbereich verlangt TP-Link für den Festa F65-Outdoor 179,90 Euro, für den F61-Outdoor 164,90 Euro und für den Festa F52-Outdoor 82,90 Euro. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.