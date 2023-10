Der Netzwerkhersteller CommScope hat einen Wi-Fi-7-Access-Point (AP) der Enterprise-Klasse vorgestellt, den er unter seiner Marke Ruckus Networks vermarkten will. Der R770 soll in der Spitze eine Geschwindigkeit von über 12,2 GBit/s erreichen, teilte CommScope mit.

Next Big Thing

"In der Technologie-Branche hören wir ständig vom 'Next Big Thing', das auf uns zukommt", so Bart Giordano, Senior Vice President, Ruckus Networks, CommScope. "In unserer Welt ist dies genau das hier." Wi-Fi 7 sei ein Quantensprung nach vorne. Mit der Markteinführung des R770 werde man deshalb damit beginnen, das gesamte AP-Portfolio umzugestalten, kündigte Giordano an.

Im 6-GHz-Bereich soll der R770 eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 5.765 MBit/s erreichen, im 5-GHz-Band sind es es ebenfalls 5.765 MBit/s und im 2,4-GHz-Bereich 689 MBit/s. Bis zu 1.024 Clients können sich mit einem AP beziehungsweise den bis zu 36 angebotenen SSIDs (Service Set Identifier) verbinden.

Darüber hinaus unterstützt der Wi-Fi-7-AP die Plattformen SmartZone, Ruckus Unleashed sowie Ruckus One und ist Smart-Mesh-fähig. Das 23 x 23 x 6 cm große Gehäuse ist mit einem PoE-fähigen (Power-over-Ethernet) 10-Gigabit-Ethernet-Port sowie einem 1-Gigabit-Ethernet-Port ausgestattet. Dazu kommt ein USB-2.0-Typ-A-Port.

Zur Netzwerkanalyse unterstützt das Gerät zudem Ruckus AI, eine Analyseplattform, die der Anbieter früher unter dem Namen Ruckus Analytics angeboten hatte. Sie soll unter anderem das Netzwerkmanagement erleichtern und dafür sorgen, dass Service Level Agreements (SLAs) eingehalten werden.

Der R770 werde derzeit von ausgewählten Kunden in der Beta-Phase getestet, teilte CommScope mit. Im Dezember 2023 will das Unternehmen mit der Auslieferung beginnen. Preise wurden noch keine genannt.