Besuche Sie die Website https://clickclickclick.click, wenn Sie herausfinden möchten, was eine moderne Website über Sie erfahren und speichern kann. Keine Sorge, Sie werden dabei nicht mehr ausspioniert, als auf den meisten anderen Websites auch. Bevor Sie die Seite aufmachen, sollten Sie noch den Ton einschalten. Denn https://clickclickclick.click registriert auch, wenn Sie auf einen anderen Browser-Tab wechseln oder ein anderes Programm in den Vordergrund holen und kommentiert die Aktion entsprechend. Auch Ihr Verhalten auf der Website wird mit teils humorigen Einwürfen kommentiert. Zusätzlich protokolliert die Seite Ihr Verhalten für Sie sichtbar in Textform. Sie können also über ein Live-Protokoll verfolgen, was Sie der Website verraten.

Die Seite ist zum einen eine Demonstration des technisch Möglichen und zum anderen eine kleines Kunstprojekt. Sie können die Seite sogar als Spiel nutzen und versuchen, sich zu 100 Prozent ausspionieren zu lassen. Die Site ist englischsprachig, die Macher sitzen in den Niederlanden und erklären Ihr Projekt auf niederländisch. (PC-Welt)