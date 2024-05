Im Fokus der aktuellen Kampagne von Expert zur Fußball-EM 2024 stehen wieder die "Expert Technik-Nachbarn", mit denen Expert das nachbarschaftliche Verhältnis zu seinen Kunden hervorhebt. Gleichzeitig ist die EM-Kampagne auch der erste offizielle Auftritt für die Fußball-Ikone Rudi Völler als neuer Markenbotschafter von Expert. In humorvollen Kampagnen-Spots wird er beim Technikeinkauf bei Expert gezeigt und sorgt so für noch mehr EM-Feeling. Start der Kampagne ist der 1. Mai 2024 auf allen relevanten Werbekanälen.

"Wir sind stolz, mit Rudi Völler eine deutsche Fußball-Ikone für Expert gewonnen zu haben", sagt Marcus Willbold, Geschäftsbereichsleiter Marketing & E-Commerce bei Expert. "Seine nahbare, bodenständige und sympathische Art machen ihn zum idealen Markenbotschafter für uns. Denn wie er steht auch Expert für Bodenständigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Erfolgsstreben und Teamgeist. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihm, der lustigen Kampagne sowie spannenden Begleitaktionen bei unseren Kunden und Nachbarn für EM-Stimmung zu sorgen und sie zum Mitmachen zu begeistern."

Ziel: Kunden auf allen Kanälen ansprechen

Ab dem 1. Mai 2024 begleitet die EM-Kampagne die Expert-Kunden im TV, adressierbaren TV (ATV), Radio, Social Media sowie online und am Point of Sale. In der multimedialen Kampagne spielt Rudi Völler jeweils die Hauptrolle: In neun TV- und Social-Media-Spots beweist der Markenbotschafter jede Menge Selbstironie. So zum Beispiel, wenn er anderen Kunden im Fachmarkt begegnet, die seine kultige Frisur aus den 80ern tragen. Oder wenn ein Mann Rudi Völlers Beratungsgespräch im Fachmarkt unterbricht, weil er ein Riesenfan ist - von dem Gerät, das die Beraterin ihm letztens empfohlen hat. Auf humorvolle Weise erzählt die neue EM-Kampagne so einmal mehr das Markenversprechen von Expert als freundlichen, kompetenten und vertrauenswürdigen Technik-Nachbarn. Auch in den Expert-Fachgeschäften und -Fachmärkten erwarten die Kunden zahlreiche Aktionen mit EM-Feeling: Neben passender Kampagnen-Deko und weiteren Aktionen können die Kunden an einem Gewinnspiel teilnehmen, um bei einem digitalen Torwandschießen mit etwas Glück ein Meet and Greet mit Rudi Völler als Hauptpreis zu gewinnen.

Auch über die EM-Kampagne hinaus tritt Rudi Völler im Rahmen der Technik-Nachbarn-Positionierungskampagne als Markenbotschafter von Expert auf. So wird er in den kommenden Monaten weitere Expert-Aktionen und -Kampagnen wie zum Beispiel den "SommerSparVerkauf" und die "Hausgeräte-Wochen" präsentieren und begleiten.

Verantwortlich für die Idee, Umsetzung und Ausspielung der EM-Kampagne "Die Nachbarschaft gewinnt" sowie für die Testimonial-Besetzung und -Betreuung ist die Leadagentur Saint Elmo's Hamburg, mit der Expert seit 2015 zusammenarbeitet.