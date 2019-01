Zum Schluss entscheidet der Kunde, welche Produkte er für zuhause kauft, welche Lösungen er in seinem Unternehmen einsetzt oder welchen Provider er für Telekommunikation oder Speicherung seiner Daten wählt. Doch diese Kaufentscheidung wird wesentlich von Fachhändlern, Systemhäusern, Retailern, Online-Händlern, eben den Resellern, beeinflusst. Gerade deshalb ist sowohl für Hersteller und Distributoren als auch für Reseller eine gute Zusammenarbeit immens wichtig für den Unternehmenserfolg.

Welche Grossisten und welche Hersteller besonders gute Leistungen im Zusammenwirken mit den Resellern erbringen, hat ChannelPartner in Zusammenarbeit mit den Marktforschungsspezialisten der GfK erhoben. Die von der GfK bereitgestellte "Channel Excellence Studie" bietet die Grundlage für die von ChannelPartner in 14 Hersteller- und fünf Distributionskategorien verliehenen Channel Excellence Awards. Zudem wurden dieses Jahr Sonder-Awards für den Distributor mit der größten Notensteigerung im Vergleich zum Vorjahr und die "Channel Woman oft the Year" vergeben.

Die Sieger der jeweiligen Kategorien erhielten den Channel Excellence Award. Die Platzierten bekamen die Auszeichnung "Preferred Vendor" oder "Preferred Distributor".

Die genauen Ergebnisse der einzelnen Kategorien finden Sie auf den folgenden Seiten:

Die Ergebnisse von 2018 finden Sie hier.