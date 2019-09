1. Zum Öffnen einer Datei aus MS Office in Libre Office wählen Sie „Datei –› Öffnen“. Klicken Sie doppelt auf die gewünschte Datei. Word-Dokumente (Dateiendung DOCX, DOC, DOTX und DOT) werden in Writer geöffnet, Excel-Tabellen (XLSX und XLS) in Calc und Powerpoint-Dateien (PPTX, PPT und PPS) in Impress.

2. In Libre Office speichern Sie Dokumente für die Bearbeitung in MS Office mithilfe von „Datei –› Speichern unter“. Stellen Sie im Ausklappfeld hinter „Dateityp“ das gewünschte MS-Office-Dateiformat ein, zum Beispiel „Excel 2007-2019 (.xlsx) (*.xlsx)“. Bestätigen Sie mit „Speichern“.

3.Einige Formatierungen, Rechenfunktionen und Gestaltungsmöglichkeiten werden in Libre Office und MS Office unterschiedlich gehandhabt oder nicht unterstützt. Das macht beim Austausch komplexer Dokumente eine gewisse Nachbearbeitung erforderlich, etwa fürs Nachformatieren. Gut: Die meisten alltäglichen Standarddokumente wie Briefe, Berichte, Haushaltspläne oder Inventarlisten kommen ohne Nachbearbeitung aus.

4.Über die Zwischenablage lassen sich Textdokumente und Tabellen besonders einfach und schnell zwischen Writer und Word beziehungsweise Calc und Excel austauschen. Markieren Sie das Dokument mit Strg-A und Strg-C, wechseln Sie in die Zielanwendung, legen Sie mit Strg-N ein neues Dokument an und drücken Sie anschließend Strg-V.

5.Libre Office enthält einen Konvertierungsassistenten, mit dem Sie alle MS-Office-Dokumente eines Ordners für die Bearbeitung in Writer, Calc und Impress konvertieren, ohne die Originaldateien zu verändern. Gehen Sie in Libre Office zu „Datei –› Assistenten –› Dokumenten- Konverter“. Wählen Sie den Office-Dateityp aus. Klicken Sie auf „Weiter“, stellen Sie den Quell- und Zielordner ein und bestätigen Sie mit „Weiter –› Konvertieren“.