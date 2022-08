Der Würzburger Spezialdistributor DexxIT GmbH & Co. KG bietet jetzt auch die hochwertigen Gaming-Produkte der Marke Mountain an, die zur 360 Service Agency GmbH in Freiburg gehört. Mountain designt innovative Premium-Peripherie aus der Sicht des Users mit dem Fokus auf Gamer und Media-Schaffende. Mountain hat zahlreiche Auszeichnungen und Lob aus der Szene für seine Produkte erhalten.

"Wir freuen uns sehr, mit DexxIT einen herausragenden Partner in der DACH-Region zu haben, erklärt Tobias Brinkmann, Gründer & CEO der 360 Service Agency GmbH. "Ein solch starker, erfahrener und verlässlicher Distributionspartner ist elementar, um unsere Marktposition zu stärken, Mountain auf das nächste Level zu bringen und den Channel für Mountain gemeinsam weiter auszubauen."

"Gaming-Produkte haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen", ergänzt Judith Oechsner, Vertriebsleitung bei DexxIT. "Umso mehr freut es uns mit professionellem Gaming-Zubehör das DexxIT-Sortiment abrunden zu können."

Weitere Informationen und Details zu den Produkten gibt es bei Dexxit und der rein auf Englisch gehaltenen Mountain-Seite des Freiburger Herstellers.