Ein Vierteljahrhundert hat DexxIT schon auf dem Buckel. Der Platzhirsch im Fotogroßhandel Duttenhofer hatte DexxIT 1999 als eigenständige Tochter der Unternehmensgruppe gegründet, um auch den IT-Channel zu erschließen.

Waren damals noch die in den Kinderschuhen steckende digitale Fotografie und die dazu passenden Drucker die Treiber des Geschäfts, hat sich DexxIT mit stetiger Anpassung des Portfolios und der Lieferantenlandschaft längt neue Standbeine geschaffen und das Geschäftsmodell nicht nur im Consumer-Geschäft, sondern auch auf das B2B-Segment ausgeweitet.

Leicht rückläufiger Umsatz

Dies kommt der Duttenhofer-Tochter nun zugute: Während man bei B2C-Produkten unter der Kaufzurückhaltung der privaten Kunden litt, war das Projekt- und Enterprise-Geschäft im positiven Bereich. DexxIT-Vertriebsleiterin Judith Öchsner spricht von einem "einstellig rückläufigen Umsatz".

Für das kommende Jahr rechnet das Vertriebsleiterinnenduo Judith Öchsner und Stefanie Gundlach zwar nicht mit großen Zuwächsen, man plane aber "optimistisch-realistisch". Beim Umsatz will man mindesten das Vorjahresniveau halten.

Kontinuierlicher Sortimentsausbau

Die Würzburger arbeiten auch weiterhin am Ausbau des Sortiments. Dabei schauen die Verantwortlichen derzeit nach einer Verbreiterung des Lieferprogramms und der Ergänzung durch weitere Hersteller in den angestammten Produktbereichen der IT und Unterhaltungselektronik. Neu an Bord sind unter anderem die Netzwerkspezialisten D-Link und LevelOne. Mit APC-Schneider kann man das professionelle Portfolio auch mit unterbrechungsfreier Stromversorgung ausbauen. Im TV-Segment kommen die Set-Top-Boxen von Strong hinzu.

Um den persönlichen Kontakt zu Lieferanten und Kunden zu pflegen, wird DexxIT dieses Jahr wieder im Reseller Park auf der IFA präsent sein. Dann können die Messe und der Distributor gemeinsam 125 Jahre feiern: 100 Jahre IFA und 25 Jahre DexxIT.

