Mit dem neuen Partnerprogramms "Dicota Club" will der Taschen- und IT-Zubehörspezialist Dicota die Zusammenarbeit mit IT-Resellern aus dem SMB-Segment intensivieren. Laut Thomas Binder, Channel Marketing Manager für Deutschland & Österreich bei Dicota, wurde das Programm auf "die Wünsche und Anforderungen" der Fachhandelspartner zugeschnitten. "Dabei möchten wir unseren SMB-Partnern maximale Unterstützung bieten und verzichten deshalb auch ganz bewusst auf hohe Umsatzschwellen und ähnliche Hürden. Reseller haben die Chance, durch den Club noch stärker am Wachstumsmarkt mobiles Arbeiten zu partizipieren und mit professionellen Tragelösungen und Zubehörprodukten ihre Umsätze und Margen zu steigern", erläutert Binder.

Händler sollen im Dicota Club unter anderem von einem Prämienprogramm mit hochwertigen Sachprämien und attraktiven Kickbacks, vielfältiger Unterstützung bei Vermarktung und Verkauf der Produkte, einem Online-Angebotstool, Volumenkonditionen, direktem Support durch den Hersteller und exklusiven Events profitieren.

Volumenkonditionen ab zehn Stück

Neben dem Prämienprogramm hat das Unternehmen Marketing- und Vertriebstools zusammengestellt, die speziell auf die Anforderungen von Resellern aus dem SMB-Segment zugeschnitten sind. So gibt es beispielsweise ein Online-Angebotstool und Volumenkonditionen, die bereits ab einer Bestellmenge von zehn Stück greifen und so auch von kleineren Resellern genutzt werden können. Zudem stellt Dicota Club-Mitgliedern kostenfreie Produktmuster zur Verfügung, die 45 Tage unverbindlich getestet und auf Wunsch mit 50 Prozent Rabatt auf die jeweilige UVP erworben werden können. Mitarbeiterrabatte sind ebenso möglich wie Individualisierungen, die bereits ab einer Mindestabnahmemenge von 25 Stück realisierbar sind.

Die Partner haben auch Zugriff auf den "Productfinder 4.0", in dem eine fünfstellige Zahl an Geräten von über 180 Herstellern aufgeführt sind. So lassen sich zuverlässig die passenden Zubehörartikel zu den jeweiligen Geräten finden. Zudem stehen eine telefonische Hotline und ein Schulungsprogramm mit Zertifizierung zur Verfügung.

Eine Laptop-Tasche als Willkommensgeschenk

Den Club-Charakter des Programms will Dicota regelmäßige Events und After-Work-Partys unterstreichen. Um den Einstieg in den Club zu erleichtern, erhalten Reseller bereits nach der Anmeldung automatisch 500 Club-Punkte gutgeschrieben. Die erste Bestellung über einen der teilnehmenden Distributoren wird zudem mit der doppelten Punktzahl vergütet. Auf diese Weise können Partner in kurzer Zeit die ersten Club-Punkte sammeln (regulär: ein Punkt je Euro/CHF). Die Punkte können nicht nur für hochwertige Sachprämien, Gutscheine und CO2-Spenden eingelöst, sondern auf Wunsch auch als Rückvergütung ausgezahlt werden. Als Willkommensgeschenk erhalten Partner nach ihrer Anmeldung darüber hinaus eine nachhaltige Laptoptasche aus dem Dicota-Portfolio.

Die Teilnahme am Partnerprogramm ist für Fachhändler kostenfrei und unverbindlich. Die Anmeldung ist jederzeit unter www.dicota.club/sign-up möglich. Kurzentschlossene Reseller können zusätzlich profitieren und sich für ihre Neuregistrierung bis zum 30.06.2022 mit dem Promocode "CLUB22" 100 Club-Punkte extra sichern.

