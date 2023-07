iOS 17 ist da (als Beta) und es gibt eine Menge cooler neuer Funktionen. Nachrichten auf die Mailbox können Sie automatisch live transkribieren lassen und den Anruf gegebenenfalls doch annehmen, falls er wichtiger ist, als Sie dachten. Sie können Ihre Kontakte anpassen, um eingehenden Anrufen eine persönliche Note zu geben. Und wenn Sie Ihr iPhone beim Aufladen auf die Seite drehen, gelangen Sie in den Standby-Modus mit bildschirmfüllenden Widgets, Live-Aktivitäten und Siri-Ergebnissen.

Aber die coolste neue Funktion ist eine, die Apple nicht bei der Keynote erwähnt hat: Es handelt sich um einen einfachen Schalter in den Passworteinstellungen, der Bestätigungscodes automatisch bereinigen kann. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, löschen die Mail- und Nachrichten-Apps automatisch die lästigen E-Mails und Texte mit Einmalpasswörtern bzw. Bestätigungscodes, die Ihren Posteingang verstopfen. Die neue Funktion findet sich unter Einstellungen > Passwörter > Passwortoptionen.

Es handelt sich um eine einfache Funktion, die es weder in die Keynote noch die Grafik der wichtigsten Funktionen geschafft hat, über die sich viele jedoch am meisten freuen werden. Wir glauben auch, dass die Funktion zum automatischen Ausfüllen von Einmal-Passwort-Codes aus E-Mails und Texten sehr beliebt sein wird. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht warten müssen - Apple hat die Entwickler-Beta für alle geöffnet. Wenn Ihnen also ein paar Bugs und gelegentliche Abstürze nichts ausmachen, könnt ihr den besten Schalter aller Zeiten gleich ausprobieren. (Macwelt)